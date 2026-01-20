«Θετικότατες» χαρακτήρισε τις προοπτικές του τουρισμού για τη Λάρνακα για το έτος 2026, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας (ΕΒΕ) Δρ. Νάκης Αντωνίου.

Με δηλώσεις του ο Δρ. Αντωνίου εξέφρασε την πεποίθηση ότι «στην αύξηση της προσέλκυσης τουριστών θα βοηθήσει και το γεγονός πως η Λάρνακα κέρδισε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2030. Οι προοπτικές του τουρισμού για την πόλη είναι θετικότατες, κάτι που ενισχύεται από τις 20 περίπου αιτήσεις που υπάρχουν για κατασκευή μικρών ξενοδοχειακών μονάδων, δηλαδή boutique hotels μέσα στη Λάρνακα».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Δρ. Αντωνίου είπε πως «μεταξύ των αιτήσεων για τη δημιουργία μικρών ξενοδοχειακών μονάδων στη Λάρνακα περιλαμβάνονται και υφιστάμενα κτίρια καθώς και για νέα τουριστικά καταλύματα. Τα boutique hotels δεν διαθέτουν όλα όσα έχει ένα μεγάλο ξενοδοχείο με εκατοντάδες δωμάτια, με αποτέλεσμα οι τουρίστες που καταλύουν σε αυτά να βγαίνουν εκτός και να επισκέπτονται τα εστιατόρια, τα καφέ και όλα όσα έχει να προσφέρει η Λάρνακα στις γραφικές γειτονιές της και όχι μόνο».

Είναι σίγουρο, συνέχισε πως «οι επενδυτές για την κατασκευή των μικρών ξενοδοχειακών μονάδων έκαναν τις δικές τους έρευνες και έχουν αντιληφθεί πως η Λάρνακα έχει μεγάλες προοπτικές στο θέμα του τουρισμού. Στη θετική προοπτική του τουρισμού για την πόλη βοήθησε τα μέγιστα και η απομάκρυνση των δεξαμενών πετρελαίου που υπήρχαν για δεκάδες χρόνια στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας».

Ερωτηθείς για το θέμα της ανάπτυξης της μαρίνας Λάρνακας, ο Δρ. Αντωνίου σημείωσε πως «γύρω στο τέλος Ιανουαρίου θα έχουμε συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Συγκεκριμένα αναμένουμε ενημέρωση για την πιλοτική μελέτη για ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας που ανέλαβε το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας, με το οποίο η κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία πέρσι τον Μάιο».

Ταυτόχρονα, σημείωσε «αναμένουμε από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας τη δική της γνωμάτευση στο αίτημα του επιχειρηματία Πάνου Αλεξάνδρου, CEO της εταιρείας Prosperity Group CY Ltd, για ανάληψη της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, στη βάση της υφιστάμενης σύμβασης της Κοινοπραξίας Kition Ocean Holdings».

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας «πριν από ένα περίπου χρόνο η εταιρεία Prosperity Group CY Ltd, η οποία κατέχει το 20% της Κοινοπραξίας Kition Ocean Holdings, κατέθεσε πρόταση στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για να αναλάβει την ενιαία ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της πόλης».

Στις δηλώσεις του ο Δρ. Αντωνίου αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση εντός του έτους της Γ’ Φάσης του παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας, που όπως είπε «θα δώσει μία ακόμα προοπτική στην πόλη για αναπτύξεις. Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου οδικού δικτύου θα βοηθήσει στην πιο εύκολη πρόσβαση των ντόπιων και ξένων επισκεπτών αλλά και στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος στη Λάρνακα» είπε.

Είμαστε κατέληξε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας «αισιόδοξοι για το μέλλον της πόλης, αφού βλέπουμε αύξηση του τουριστικού ρεύματος ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για επενδύσεις».

