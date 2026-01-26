Τους βασικούς στρατηγικούς άξονες, τις προτεραιότητες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουρισμός της Πάφου για το 2026 ανέλυσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Πάφου, Νάσος Χατζηγεωργίου, σκιαγραφώντας παράλληλα τη σημερινή εικόνα της αεροπορικής συνδεσιμότητας της επαρχίας.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ, βασικός στόχος της ΕΤΑΠ για το 2026 είναι η ποιοτική αναβάθμιση και η βιώσιμη ωρίμανση του τουριστικού προϊόντος της Πάφου, μέσα από μια σειρά συγκεκριμένων κατευθύνσεων. Κεντρικό ρόλο κατέχουν η αεροπορική διαφοροποίηση και η σταθεροποίηση της συνδεσιμότητας σε ολόχρονη βάση, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη θεματικών αγορών, όπως ο αθλητικός, γαμήλιος και αγροτουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας και οι αγορές ηλικιών 55+.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην αναβάθμιση των εμπειριών που προσφέρει ο προορισμός, όπως οι οικοδιαδρομές, ο περιπατητικός τουρισμός και οι διαδραστικές δραστηριότητες, αλλά και στη στήριξη υφιστάμενων και την προσέλκυση νέων αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Σημαντικός πυλώνας της στρατηγικής αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Χατζηγεωργίου, και η ψηφιακή αναβάθμιση του προορισμού, η βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης με στόχο τον σχεδιασμό δράσεων για την περίοδο 2026-2028.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης του τουρισμού της υπαίθρου, με έμφαση στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, καθώς και στην προώθηση της Πάφου ως ποιοτικού και «έξυπνου» προορισμού, τόσο στην κυπριακή όσο και στη διεθνή αγορά. Όλες οι πιο πάνω κατευθύνσεις, όπως σημείωσε, εντάσσονται στο ετήσιο σχέδιο δράσης της ΕΤΑΠ για το 2026.

Αεροπορική συνδεσιμότητα και στόχοι

Αναφερόμενος στη συνδεσιμότητα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΤΑΠ ανέφερε ότι η Πάφος διαθέτει σήμερα ικανοποιητικό δίκτυο ολόχρονων αεροπορικών συνδέσεων, με ισχυρή παρουσία της Ryanair, καλή παρουσία της Jet2 και της EasyJet, καθώς και επαναφορά εταιρειών πλήρους εξυπηρέτησης, όπως η Lufthansa με πτήσεις προς Μόναχο. Σημαντικές παραμένουν επίσης οι συνδέσεις με αγορές όπως η Πολωνία, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κεντρική Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, καταβάλλονται προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση της συνδεσιμότητας με επιπλέον αεροδρόμια της Γερμανίας, καθώς και με την Ελβετία, το Άμστερνταμ, τον Λίβανο και την Αίγυπτο, ενώ εκφράστηκε και η επιθυμία για παρουσία των Κυπριακών Αερογραμμών στο αεροδρόμιο Πάφου.

Οι βασικές προκλήσεις

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα του τουρισμού της Πάφου, ο κ. Χατζηγεωργίου ανέδειξε ως κυρίαρχο την έντονη εποχικότητα, σημειώνοντας ότι, παρά τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας, δεν υπάρχει ολιστική κρατική προσέγγιση για την άμβλυνσή της. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ανεπαρκείς δημόσιες συγκοινωνίες, κυρίως μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου.

Στα ζητήματα που καταγράφηκαν περιλαμβάνονται επίσης η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, οι περιορισμένοι υδάτινοι πόροι, η ανομοιογένεια στην ποιότητα υπηρεσιών, η χαμηλή αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων από μερίδα παρόχων, τα υψηλά λειτουργικά κόστη, η γήρανση των υποδομών, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα και στην Πόλη Χρυσοχούς, καθώς και η ασαφής ταυτότητα του προορισμού σε βασικές αγορές.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΤΑΠ αναφέρθηκε επίσης στις καθυστερήσεις υλοποίησης κρατικών έργων και στην ανεπαρκώς ρυθμισμένη ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, που επηρεάζει την ισορροπία του τουριστικού προϊόντος.

Καταληκτικά, σημείωσε ότι η ΕΤΑΠ συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση αρκετών από τα πιο πάνω ζητήματα, μέσα από την ανάπτυξη χειμερινών τουριστικών προϊόντων, την ψηφιακή ενδυνάμωση του προορισμού, τη θεματική εξειδίκευση, την εδραίωση της εικόνας της Πάφου ως ολόχρονου προορισμού και την ενίσχυση της ψηφιακής προβολής στις βασικές αγορές-πηγές τουρισμού.