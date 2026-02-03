Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, στην ενδυνάμωση της στρατηγικής αυτονομίας και στην προώθηση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, παραμένοντας ανοιχτή στον κόσμο και προσηλωμένη στις ευρωπαϊκές αξίες, δήλωσε ο Μιχάλης Δαμιανός.

Σε εναρκτήρια τοποθέτησή του κατά την πρώτη συνεδρίαση της Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκή Ένωση για την εσωτερική αγορά και τη βιομηχανία, που πραγματοποιείται στη Λευκωσία, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία ξεκινά σε μια καθοριστική χρονική συγκυρία για την ΕΕ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ολοένα και πιο σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, επίμονες ενεργειακές προκλήσεις, ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις και αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις αυτές απαιτούν μια Ένωση που να είναι ανθεκτική, ανταγωνιστική και ικανή να ενεργεί στρατηγικά, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία με αίσθημα ευθύνης, στηριζόμενη στο έργο των προηγούμενων Προεδριών. Το σύνθημα της Κυπριακής Προεδρίας, «μια αυτόνομη Ένωση ανοιχτή στον κόσμο», θέτει το πλαίσιο της προσέγγισης της Λευκωσίας ως προς την ευρωπαϊκή αυτονομία, με κεντρικό άξονα την ανταγωνιστικότητα.

Ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε ότι ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής αυτής, δηλαδή η αυτονομία μέσω της ανταγωνιστικότητας, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαφύλαξη της οικονομικής ισχύος, της κοινωνικής συνοχής και της διεθνούς επιρροής της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, προς υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, της καινοτομίας και της στρατηγικής αυτονομίας, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Αναφερόμενος στη δομή των συζητήσεων, σημείωσε ότι στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τρία βασικά θέματα. Πρώτο εξ αυτών είναι η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ένας τομέας με αυξανόμενη στρατηγική σημασία και σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό. Όπως επεσήμανε, ακόμη και τα μικρότερα κράτη μέλη, με πιο περιορισμένη βιομηχανική βάση και μικρότερες επιχειρήσεις, μπορούν να επωφεληθούν ουσιαστικά από την ανάπτυξη του κλάδου και να συμβάλουν ενεργά σε αυτήν.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν επίσης στην Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας, ένα έτος μετά την έναρξή της, με στόχο την αξιολόγηση του πραγματικού αντίκτυπου των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα. Τα κράτη μέλη καλούνται, όπως είπε, να αναστοχαστούν την εμπειρία τους, να εντοπίσουν τις βασικές προκλήσεις και να προτείνουν τρόπους επιτάχυνσης της εφαρμογής και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των σχετικών πρωτοβουλιών.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές 2025-2030, το οποίο εγκρίθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2025 και θα αποτελέσει το στρατηγικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους καταναλωτές έως το 2030.

Σε σύντομη δήλωσή του κατά την άφιξή του στη συνάντηση, ο κ. Δαμιανός επανέλαβε ότι η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ βρίσκεται στο επίκεντρο της Κυπριακής Προεδρίας, σημειώνοντας ότι οι σημερινές συζητήσεις αναμένεται να συμβάλουν σε ουσιαστικά και μελλοντοστραφή αποτελέσματα πολιτικής.

ΚΥΠΕ