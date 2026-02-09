Tην εικόνα των παραπόνων πολιτών που φθάνουν στο γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και αφορούν τράπεζες, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, ασφαλιστικές εταιρείες και ΚΕΠΕΥ, σκιαγραφούν τα ετήσια στοιχεία του 2025, τα οποία θα πρέπει στην καλύτερη περίπτωση να λυθούν ή να διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα στατιστικά στοιχεία παραπόνων – διαμεσολαβήσεων 2025 τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του γραφείου Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και παρουσιάζει ο Φιλελεύθερος, δείχνουν ότι το 2025 κατά την εξέταση των αιτημάτων, επιτεύχθηκε επιτυχώς η αναστολή/ ακύρωση της εκποίησης 103 κύριων κατοικιών. Από αυτές οι 8 περιπτώσεις αφορούσαν υποθέσεις τραπεζών και οι 95 περιπτώσεις σχετίζονται με ακίνητα που έχουν στη δικαιοδοσία τους εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Υπήρχαν και 4 περιπτώσεις που αφορούσαν μη κύρια κατοικία και πάλι αφορούσαν το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων. Στο σύνολο για το 2025 οι εκποιήσεις κατοικιών που ακυρώθηκαν ήταν 107.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξέτασης αιτημάτων, η μη επιτυχής αναστολή / ακύρωση εκποίησης ήταν 89, εκ των οποίων οι 4 αφορούσαν κύρια κατοικία από δάνειο σε τράπεζες, 77 που ανήκουν σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και 8 που αφορούν μη κύρια κατοικία. Στην έκθεση σημειώνεται, ότι το γραφείο Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δεν έλαβε απάντηση για 3 περιπτώσεις κύριας κατοικίας που αφορούσαν τράπεζες, 10 που αφορούσαν κύρια κατοικία και 6 μη κύριες κατοικίες που εμπίπτουν στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Στον πίνακα που παρουσιάζεται στην έκθεση στην ενότητα «σύνολο αιτημάτων εκτός δικαιοδοσίας» το 2025 υπήρχαν συνολικά 215 αιτήματα που αφορούν αναστολή / ακύρωση εκποίησης (15 τραπεζών και 200 για εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων). Επίσης καταγράφονται 222 άλλα αιτήματα (33 από τράπεζες και 189 από εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων) ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 437 αιτήματα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξέτασης παραπόνων ανά χρηματοοικονομικό τομέα για το 2025, οι αποφάσεις του Επιτρόπου ήταν υπέρ του καταναλωτή: 40 (με τράπεζες 40%), 3 (με εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων 5,17%), 13 (ΚΕΠΕΥ 11,50%), 2 (ασφαλιστικές εταιρείες 3,13%) και στο σύνολο καταγράφονται 58 αποφάσεις υπέρ του καταναλωτή. Οι αποφάσεις του 2025 που ήταν υπέρ της χρηματοοικονομικής επιχείρησης ήταν: 13 (τράπεζες), 1 (εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων), 20 (ΚΕΠΕΥ), 4 (ασφαλιστικός τομέας). Κάτω από την ενότητα τερματισμοί καταγράφονται για το 2025 φιλικοί διακανονισμοί : 5 (τράπεζες), 3 (εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων), 7 (ΚΕΠΕΥ) και εκτός δικαιοδοσίας του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ήταν: 42 παράπονα (αφορούσαν τράπεζες), 51 (εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων), 73 (ΚΕΠΕΥ), 58 (ασφαλιστικός τομέας).

Τα διευθετηθέντα παράπονα που έχουν εξεταστεί ανά χρηματοοικονομικό τομέα για το 2025 είναι: 100 (τράπεζες), 58 (εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων), 113 (ΚΕΠΕΥ), 64 (ασφαλιστικός τομέας),

Στην ενότητα «χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις που αποδέχθηκαν τη δεσμευτικότητα της απόφασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για το έτος 2025», σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται υπήρξε μερική αποδοχή 9 περιπτώσεων από την Ελληνική Τράπεζα (δεν είχε γίνει ακόμη η συγχώνευση με Eurobank) και 8 ολικής αποδοχής με το σύνολο να είναι 17. Στην Τράπεζα Κύπρου καταγράφεται 1 μερική αποδοχή και 1 απόφαση ολικής αποδοχής. Στην κατηγορία των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων υπάρχει 1 ολική αποδοχή απόφασης. Στην περίπτωση των κυπριακών επενδυτικών εταιρειών (ΚΕΠΕΥ) καταγράφονται 10 αποφάσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου που έγινε ολική αποδοχή.

Όσον αφορά τις διευθετηθείσες αιτήσεις για διορισμό διαμεσολαβητή ανά χρηματοοικονομική επιχείρηση τραπεζικού τομέα για το 2025, καταγράφονται 7 για τον τραπεζικό τομέα (58,33%) και 5 για εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (41,67%). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξέτασης διαμεσολαβήσεων, παρουσιάστηκαν 2 αποτυχίες διαμεσολαβητικής διαδικασίας (τράπεζες) και 2 (εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων). Οι αιτήσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ήταν 4 που σχετίζονται με τράπεζες και 3 με εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ενώ υπήρξε μια απόσυρση αίτησης από χρεώστη που αφορούσε υπόθεση με τράπεζα.

Κατοικίες, διαμερίσματα και οικόπεδα πωλεί η Altamira

Aνεξάρτητη διώροφη κατοικία, διαμερίσματα και οικιστικά ακίνητα βγάζει προς πώληση η Altamira Real Estate. Συγκεκεριμένα, ανεξάρτητη διώροφη κατοικία σε δημοφιλή και ελκυστική τοποθεσία στον δήμο Έγκωμης, κοντά στο Γ΄ δημοτικό σχολείο Μακεδονίτισσας, με εμβαδόν γης 529 τ.μ και εμβαδόν εσωτερικών χώρων 295 τ.μ. πωλείται με ενδεικτική τιμή €525.000. Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων 76 τ.μ στον δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, κοντά στο κέντρο του δήμου και το δημοτικό σχολείο της περιοχής πωλείται με ενδεικτική τιμή €95.000. Αποτελεί μέρος του συγκροτήματος «Polis Gardens Phace Β». Μεζονέτα δύο υπνοδωματίων 101 τ.μ σε δημοφιλή και ελκυστική τοποθεσία στην ενορία Άγιος Θεόδωρος του Δήμου Πάφου, δίπλα από το Kings Avenue Mall και απέναντι από το ξενοδοχείο Roman Hotel πωλείται με ενδεικτική τιμή €235.000. Αποτελεί μέρος της ανάπτυξης «Queens Gardens – Regina Court». Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων 81 τ.μ στην κοινότητα Χλώρακας της επαρχίας Πάφου, κοντά στο δημοτικό σχολείο και τη λεωφόρο Χλώρακας πωλείται με ενδεικτική τιμή €165.000. Αποτελεί μέρος του συγκροτήματος «Thalassa View Gardens».

Δύο διαμερίσματα και μία μεζονέτα όλα δύο υπνοδωματίων, με εμβαδόν εσωτερικών χώρων από 94 τ.μ. στο συγκρότημα «Melanos Village στη Χλώρακα, πωλούνται με ενδεικτικές τιμές από €165.000 έως €175.000. Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων 77 τ.μ στην ενορία Άγιοι Ανάργυροι ΙΙ του δήμου Λάρνακας, κοντά στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και το στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος πωλείται με ενδεικτική τιμή €150.000. Αποτελεί μέρος της ανάπτυξης «Panagiota Court».

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων 120 τ.μ σε ελκυστική τοποθεσία κοντά στο κέντρο της κοινότητας Τερσεφάνου και το δημοτικό σχολείο πωλείται με ενδεικτική τιμή €190.000. Αποτελεί μέρος του συγκροτήματος «Regal Gardens1». Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων 73 τ.μ στην κοινότητα Κίτι της επαρχίας Λάρνακας κοντά στο κέντρο της κοινότητας και το γυμνάσιο Κιτίου πωλείται με ενδεικτική τιμή €140.000. Αποτελεί μέρος της ανάπτυξης «HORIZON VIEW». Οικιστικά οικόπεδα με εμβαδόν γης από 524 τ.μ. έως και 583 τ.μ., σε μια ήσυχη και ελκυστική τοποθεσία στην κοινότητα Κιτίου της επαρχίας Λάρνακας, κοντά στην κοινότητα Κιτίου και την υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΦΑ, πωλούνται με ενδεικτικές τιμές από €100.000 έως €110.000.