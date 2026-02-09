Να κλείσει το θέμα των εκποιήσεων πριν από την αυτοδιάλυση της Βουλής τον ερχόμενο Απρίλιο, ζητά το ΑΚΕΛ.

Ο βουλευτής του κόμματος Ανδρέας Καυκαλιάς, εξέφρασε την ελπίδα την ερχόμενη εβδομάδα η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ να τεθεί στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής. Η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, την οποία συνυπογράφουν και οι Οικολόγοι, αποσκοπεί στην αποκατάσταση του δικαιώματος των δανειοληπτών να προσφεύγουν στο δικαστήριο και να αναστέλλουν την εκποίηση της κύριας κατοικίας τους σε περιπτώσεις παράνομων χρεώσεων και καταχρηστικών ρητρών από τις τράπεζες.

Σε κλειστή συνεδρία, ο κ. Καυκαλιάς απαίτησε όπως η πρόταση νόμου συζητηθεί. Βουλευτές άλλων κομμάτων ανέφεραν πως, πέραν του ΑΚΕΛ, εκκρεμούν και δικές τους προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις, επισημαίνοντας πως οι προτάσεις θα πρέπει να συζητηθούν μαζί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη Πέμπτη ο ΔΗΣΥ κατέθεσε πρόταση νόμου που συνυπογράφουν ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και ανεξάρτητοι βουλευτές, για θωράκιση των εγγυητών. Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, η ρύθμιση συνιστά εναλλακτική λύση τόσο στην αλλαγή του νομικού πλαισίου για τις εκποιήσεις όσο και στη φορολόγηση των τραπεζών. Ουσιαστικά, κατατίθεται ως αντιστάθμισμα, με αντάλλαγμα τη μη έγκριση των υπόλοιπων ρυθμίσεων. Η Επιτροπή Οικονομικών ακόμη δεν αποφάσισε πότε θα συζητηθούν οι προτάσεις για εκποιήσεις, εγγυητές, κλπ.