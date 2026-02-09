Η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA), η οποία θα αποκτήσει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα το 2027, θα ασκεί άμεση εποπτεία σε 40 από τις μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές οντότητες που λειτουργούν σε περισσότερα από επτά κράτη μέλη, δήλωσε ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής από την ομάδα EPP και το GERB, Emil Radev, στο podcast του BTA “EULexBG”.

Ο κ. Radev, ο οποίος είναι ο εισηγητής για τον κανονισμό που θεσπίζει την AMLA, είπε ακόμη ότι η νέα κεντρική αρχή της ΕΕ για την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης, με έδρα τη Φρανκφούρτη, θα ασκεί επίσης έμμεση εποπτεία σε ιδρύματα και στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα όπου υπάρχουν ενδείξεις για απόπειρες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον κ. Radev, αυτή η νέα αρχή θα περιλαμβάνει τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών όλων των κρατών μελών.

Σημείωσε ότι αυτό θα είναι ένα σημείο καμπής, καθώς μέχρι τώρα κάθε κράτος μέλος εφάρμοζε τη δική του νομοθεσία, ακόμη και τις οδηγίες της ΕΕ για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και η εποπτεία δεν αποφέρει πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Έχουμε περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, ένα άτομο συλλαμβάνεται να ξεπλένει χρήματα στη Γερμανία, αλλά τα ίδια μέτρα δεν εφαρμόζονται στη Λετονία ή την Κύπρο, και αυτά τα κενά στο σύστημα έχουν εκμεταλλευτεί χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για λιγότερο αποτελεσματικό έλεγχο σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος», πρόσθεσε ο κ. Radev.

Η δημιουργία της Αρχής Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος, η οποία θα ενισχύσει τον συντονισμό στην καταπολέμηση παράνομων κεφαλαίων, αποτελεί μέρος του τελευταίου νομοθετικού πακέτου της ΕΕ κατά του ξεπλύματος χρήματος, που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2024.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τα μητρώα σε όλα τα κράτη μέλη θα είναι διασυνδεδεμένα, καθιστώντας δυνατό να βλέπουμε από οπουδήποτε ποιος είναι ο τελικός ιδιοκτήτης μιας δεδομένης εταιρείας ή καταπιστεύματος, ανέφερε ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής.

Επιπλέον, ο κ. Radev είπε ότι το ενιαίο ευρωπαϊκό πακέτο κατά του ξεπλύματος χρήματος ισχύει και για νέες οντότητες, όπως το μεγαλύτερο μέρος του τομέα των κρυπτονομισμάτων, τους εμπόρους ειδών πολυτελείας, τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους και τους ποδοσφαιρικούς πράκτορες.

Ανέφερε επίσης ότι ο κανονισμός εισάγει αυστηρότερες απαιτήσεις για τον εντοπισμό των τελικών ιδιοκτητών των εταιρειών και περιορίζει επίσης τις πληρωμές μετρητών σε επίπεδο ΕΕ στα 10.000 ευρώ.

Όσον αφορά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στη Βουλγαρία, ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής είπε ότι η χώρα υπέστη σοβαρό πλήγμα στη φήμη της πριν από δύο χρόνια, όταν συμπεριλήφθηκε στη «γκρίζα λίστα» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και πρόσθεσε ότι η Βουλγαρία έχει ενημερώσει τη νομοθεσία της και οι προσδοκίες είναι ότι μέχρι τα μέσα του τρέχοντος έτους η χώρα θα αφαιρεθεί από τη γκρίζα λίστα.

