Τίθεται από την Τρίτη σε επίσημη λειτουργία η νέα ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της μετάβασης στην ενιαία κυβερνητική διαδικτυακή πύλη gov.cy και της ευρύτερης ψηφιακής παρουσίας της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου, η νέα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί με βάση σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές, προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία πλοήγησης και λειτουργία αναζήτησης, πλήρη συμβατότητα με όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές και αυξημένο επίπεδο προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας συστημάτων.

«Μέσα από τη νέα δομή και οργάνωση του περιεχομένου, οι επισκέπτες έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, στη σχετική νομοθεσία, στις ανακοινώσεις και ειδήσεις, καθώς επίσης και σε χρήσιμη πληροφόρηση που παρέχεται στους πολίτες και σε φορείς, στο πλαίσιο της προαγωγής της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων» αναφέρεται.

Προστίθεται πως η ένταξη της ιστοσελίδας του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας στο gov.cy παρέχει επίσης τη δυνατότητα για πρόσβαση σε χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εργαλεία, «ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ενιαία ψηφιακή ταυτότητα του Κράτους και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, των επαγγελματιών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών».

ΚΥΠΕ