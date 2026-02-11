Στις 17 ανήλθαν τον πρώτο μήνα του 2026 οι ακάλυπτες επιταγές, με συνολική αξία €47.091, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου σε σχέση με τις καταχωρήσεις προσώπων στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών.

Σημειώνεται ότι για ολόκληρο το 2025, είχαν καταχωρηθεί στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ 213 ακάλυπτες επιταγές συνολικής αξίας €630.249, ενώ τον περσινό Ιανουάριο είχαν καταχωρηθεί 16 επιταγές, συνολικής αξίας €42.062.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, το σύνολο των νομικών και φυσικών προσώπων που καταχωρήθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ ανήλθε στα 13, εκ των οποίων 9 νομικά και 4 φυσικά πρόσωπα.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, ο αριθμός των συνολικών προσώπων που καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ τον Ιανουάριο του 2026 ανήλθαν στα 10, εκ των οποίων 5 αφορούν νομικά πρόσωπα και 5 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα. Δεν καταχωρήθηκε φυσικό πρόσωπο.

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2025 είχαν καταχωρηθεί στο ΚΑΠ συνολικά 6 πρόσωπα, εκ των οποίων 2 νομικά πρόσωπα, 2 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα και 2 φυσικά πρόσωπα.

ΚΥΠΕ