Έκκληση προς τους Ευρωπαίους ηγέτες να αποτρέψουν πολιτικές που υποβαθμίζουν τα εργασιακά πρότυπα απευθύνει η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), με αφορμή τη σημερινή συνάντηση στις Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική.

Η ΣΕΚ, ως πλήρες μέλος της Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) και της Εκτελεστικής της Επιτροπής, καλεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ και Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς και τους λοιπούς Ευρωπαίους αξιωματούχους, να αποτρέψουν επιλογές που οδηγούν σε υποβάθμιση των εργασιακών προτύπων στην Κύπρο και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι πρέπει να ανακοπεί η προσπάθεια επιχειρηματικών λόμπι για μείωση μισθών, επιδείνωση συνθηκών εργασίας και επιπέδων ασφάλειας και υγείας, μέσω της λεγόμενης προσέγγισης του «28ου εταιρικού καθεστώτος» («28th company regime»), η οποία – όπως αναφέρεται – ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η ΣΕΚ, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις, υποστηρίζει ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δεν θα προέλθει από τη μείωση του εργατικού κόστους ή την περαιτέρω απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, αλλά από αύξηση παραγωγικών επενδύσεων, επένδυση σε δεξιότητες, αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσω εκπαίδευσης και ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.

Η συντεχνία προειδοποιεί ότι πολιτικές απορρύθμισης, περιορισμού δημοσίων δαπανών και συρρίκνωσης του εργατικού κόστους ενδέχεται να οδηγήσουν σε διάβρωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Όπως αναφέρει, η ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίστηκε διαχρονικά στην οικοδόμηση υψηλών προτύπων εργασίας, στην κατάρτιση και στις συλλογικές συμβάσεις.

Σύμφωνα με τη ΣΕΚ, η υιοθέτηση απορρυθμιστικής προσέγγισης θα επιβραβεύσει επιχειρήσεις που περιορίζουν εργασιακά ωφελήματα, αντί εκείνων που επενδύουν στην κατάρτιση, στην παραγωγικότητα και στην καινοτομία.

Η Συνομοσπονδία καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών, θέτοντας ψηλά στην ατζέντα την προστασία ποιοτικών θέσεων εργασίας ανά τομέα και κράτος-μέλος.

Παράλληλα ζητεί μεγαλύτερες επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, ενίσχυση και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, διασφάλιση δίκαιων απολαβών, βελτίωση της ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, καθώς και στήριξη της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης με κοινωνική συνοχή. Επιπλέον, ζητεί ενίσχυση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και αναβάθμιση της αυτονομίας και ανθεκτικότητας των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αυτονομίας.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, μετά από επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία της ETUC, ανέφερε ότι η σημερινή συγκυρία είναι κρίσιμη για τη διασύνδεση της ανταγωνιστικότητας με πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Καταληκτικά, η ΣΕΚ καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να αποτρέψουν την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, να προστατεύσουν το εργατικό δίκαιο και να ενισχύσουν τον κοινωνικό διάλογο, προωθώντας μια στοχευμένη Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική με κεντρικό άξονα τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.