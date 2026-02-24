Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις που αφορούν τα κρούσματα αφθώδους πυρετού που εντοπίζονται σε κτηνοτροφικές μονάδες της επαρχίας Λάρνακας.

Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος σε ανακοίνωσή του, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και απαιτεί από όλους υπευθυνότητα, ψυχραιμία, συντονισμό και άμεση δράση. Η εμφάνιση περιστατικών αφθώδους πυρετού δεν αποτελεί απλώς ένα κτηνιατρικό ζήτημα – αφορά άμεσα την αγροτική παραγωγή, την τυροκομία, τις εξαγωγές και κατ’ επέκταση την οικονομία του τόπου.

«Σε αυτό το πλαίσιο, ζητούμε καταρχάς από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να εφαρμόσουν με τη μέγιστη επιχειρησιακή επάρκεια και συνέπεια όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της νόσου, ενισχύοντας τους ελέγχους, την επιτήρηση των μονάδων και την αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας. Η άψογη και συντονισμένη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού αποτελεί προϋπόθεση για να αποτραπούν τα χειρότερα και να διαφυλαχθεί η κτηνοτροφία και η παραγωγή γάλακτος στη χώρα μας», σημειώνει.

Επιπλέον, καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Αστυνομία να προχωρήσουν άμεσα, σε βάθος και χωρίς καμία καθυστέρηση, στη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την εμφάνιση και τη διασπορά της νόσου. «Οι πληροφορίες για πιθανή παράνομη διακίνηση ζωοτροφών από τα κατεχόμενα πρέπει να εξεταστούν με απόλυτη αυστηρότητα. Εάν επιβεβαιωθούν, πρόκειται για πράξεις εγκληματικής ανευθυνότητας που θέτουν σε κίνδυνο έναν ολόκληρο παραγωγικό τομέα και οι υπαίτιοι πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

«Απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους κτηνοτρόφους να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να εφαρμόζουν χωρίς καμία παρέκκλιση τα μέτρα βιοασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα για οποιαδήποτε ύποπτη ένδειξη περιστατικών στις μονάδες τους. Η ευθύνη είναι συλλογική αλλά και ατομική και μία μόνο αμέλεια μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα», τονίζει ο Σύνδεσμος.

«Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καταβάλλουν ουσιαστικές και συνεχείς προσπάθειες διαχείρισης της κατάστασης, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Η εμπιστοσύνη, η υπευθυνότητα και η στενή συνεργασία μεταξύ αρχών και παραγωγικών φορέων αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης και τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Τα μέλη του Συνδέσμου μας έχουν ήδη ενισχύσει τα μέτρα βιοασφάλειας στις εγκαταστάσεις τους και ακολουθούν πιστά όλες τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Παράλληλα, θέλουμε να επισημάνουμε πως τα προϊόντα μας είναι απόλυτα ασφαλή, καθώς ο αφθώδης πυρετός δεν επηρεάζει τη δημόσια υγεία, ούτε μεταδίδεται μέσω των τροφίμων στον άνθρωπο.

Παρά το γεγονός ότι η εμφάνιση και διασπορά της νόσου δεν εμπίπτει στον έλεγχο των μελών του Συνδέσμου μας, οι συνέπειές της επηρεάζουν άμεσα και καθοριστικά το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας, την αγροτική οικονομία και τη βιωσιμότητα του τομέα. Για τον λόγο αυτό, ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου παραμένει σε πλήρη επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, έτοιμος να συμβάλλει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την προστασία της κτηνοτροφίας και της οικονομίας του τόπου μας».