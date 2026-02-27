Ανοίγει και πάλι το μεγάλο κεφάλαιο της μονιμοποίησης των χιλιάδων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου. Κατά την τελευταία συνεδρία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) που πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες, η ΠΑΣΥΔΥ επανέφερε το θέμα, με την εργοδοτική πλευρά να διαβεβαιώνει πως θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

Στο παρελθόν, η ΠΑΣΥΔΥ παρέδωσε στο Υπουργείο Οικονομικών προσχέδια των νομοσχεδίων που ετοίμασαν οι νομικοί σύμβουλοι της οργάνωσης, τα οποία ωστόσο παρέμειναν στα συρτάρια του υπουργείου.

Σε επόμενη συνεδρία της ΜΕΠ, η ΠΑΣΥΔΥ θα καλέσει την Κυβέρνηση να επανεξετάσει τις προτάσεις της, καθώς θεωρεί πως αποτελούν καλή βάση για συζήτηση. Με τις προτάσεις της ΠΑΣΥΔΥ, η συντεχνία θεωρεί πως ξεπερνούνται τα εμπόδια σε σχέση με τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων προαγωγής και από τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου, με αποτέλεσμα τη δρομολόγηση νόμιμων διαδικασιών επίλυσης του προβλήματος. Μάλιστα, με τα κείμενά της η ΠΑΣΥΔΥ υποστηρίζει πως δεν διαταράσσονται οι ανελικτικές ισορροπίες ανάμεσα στους μόνιμους και στους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην προσπάθεια της οργάνωσης των δημοσίων υπαλλήλων τίθεται ως προϋπόθεση η διαφύλαξη των υφιστάμενων ισορροπιών σε σχέση με τα ανελικτικά δικαιώματα των μόνιμων υπαλλήλων. Στα νομοσχέδια γίνεται επίκληση του δικαίου της ανάγκης, που στοχεύει στην ίση μεταχείριση των εργαζομένων της Δημόσιας Υπηρεσίας και στην εύρυθμη της λειτουργίας, καθώς η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί πως η εκτέλεση ίδιας εργασίας σε ίδια θέση από υπαλλήλους με διαφορετικό καθεστώς εργοδότησης θα πρέπει να διασφαλίζει και τους ίδιους όρους ανέλιξης.

Στην πρόσφατη συνεδρία της ΜΕΠ τέθηκε αριθμός θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους στην κρατική μηχανή. Ενώπιον της ΜΕΠ τέθηκε η δημιουργία ανελικτικών επιπέδων προς ολοκλήρωση των αντίστοιχων δομών σε Τμήματα/Υπηρεσίες όπου τα επίπεδα αυτά υπολείπονται. Αποφασίστηκε όπως το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικου εξετάζει τέτοια αιτήματα όταν θα υποβάλλονται ενώπιον του και νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της συμπληρωμένης απαιτούμενης υπηρεσίας στα πιο κάτω ιεραρχικά επίπεδα.

Παράλληλα, η ΠΑΣΥΔΥ, με επιστολή της προς το αρμόδιο υπουργείο ζήτησε την κάλυψη του κόστους επαγγελματικής άδειας άσκησης επαγγέλματος. Το υπουργείο Οικονομικών απέρριψε το αίτημα καθώς δεν το θεωρεί δικαιολογημένο και ότι δεν έχει τέτοια υποχρέωση το κράτος ως εργοδότης βάση του νόμου.

Επιπρόσθετα, η οργάνωση ενημερώθηκε από την κυβερνητική πλευρά για το προσχέδιο του νομοσχεδίου σε σχέση με την εξαίρεση των φθίνουσων δομών θέσεων από τις διαδικασίες διατμηματικής προαγωγής. Το νομοσχέδιο πέρασε από τον απαιτούμενο νομοτεχνικό έλεγχο από τη Νομική Υπηρεσία και σύντομα θα οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην πορεία θα κατατεθεί στη Βουλή. Η καθυστέρηση στην ετοιμασία του νομοσχέδιου οφείλονται στις επιπρόσθετες διευκρινήσεις που έπρεπε να δώσει το υπουργείο Υγείας. Στο πλαίσιο της ΜΕΠ, διευκρινίσθηκε ότι η εξαίρεση που δόθηκε αφορά μόνο όσους ημικρατικούς οργανισμούς που ολοκλήρωσαν το έργο τους και οι θέσεις τους μεταφέρθηκαν ως φθίνουσες δομές στη δημόσια υπηρεσία καθώς και όλα τα τμήματα του υπουργείου Υγείας οι δομές των οποίων αποσπάθηκαν στον ΟΚΥπΥ.