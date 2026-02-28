Η Κύπρος είναι μια αγορά που αποδεδειγμένα μπορεί να κάνει τη διαφορά στα μεγέθη των ελληνικών τραπεζικών ομίλων, Eurobank και Alpha Bank, που αποφάσισαν να εδραιώσουν την παρουσία τους στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Καλύτερη απόδειξη δεν υπάρχει από τα αποτελέσματα που δημοσίευσαν η Eurobank, που έχει ενοποιήσει τα μεγέθη της Ελληνικής Τράπεζας και της Alpha, που εξαγόρασε την Astrobank. Αλλά πέρα από την τραπεζική παρουσία τους, οι δύο ελληνικοί όμιλοι αφήνουν τη σφραγίδα τους στην ασφαλιστική αγορά, με την Alpha Bank να έχει ανακοινώσει μια ακόμη συναλλαγή προστιθέμενης αξίας, τον συνδυασμό ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο μεταξύ της Altius και της Universal Life και τη Eurobank να δραστηριοποιείται με την ERB Cyprialife στον κλάδο ζωής και υγείας και την ERB Asfalistiki στον γενικό κλάδο.

Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί ο πολύ σημαντικός ρόλος της Τράπεζας Κύπρου στην κυπριακή οικονομία, αλλά και στην ελληνική αγορά, από τη στιγμή που η μετοχή της τράπεζας εισήχθη στο ελληνικό Χρηματιστήριο, ενισχύοντας τη δυναμικότητα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Μάλιστα, τα κέρδη και τους στόχους του business plan της Τράπεζας Κύπρου τα αποδέχεται με ιδιαίτερη προσμονή το κοινό της Ελλάδος, ειδικά όταν πρόκειται για την πρώτη τράπεζα στον ελληνικό χώρο που κάνει λόγο για μέρισμα στους μετόχους με το 70% των κερδών για τα αποτελέσματα του 2025.

Οι επιτυχίες το 2025

Για να δούμε τι σημαίνει η Κύπρος στους ισολογισμούς των δυο ελληνικών ομίλων, Eurobank και Alpha Bank, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιεύσει.

➤ Στον όμιλο Eurobank, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο ενισχύθηκαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση σε €491 εκατ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση σε €224 εκ. To σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €108 δισ., εκ των οποίων €62,8 δισ. στην Ελλάδα, €28,7 δισ. στην Κύπρο και €13,6 δισ. στη Βουλγαρία. Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €5,3 δισ. το 2025, εκ των οποίων €3,8 δισ. στην Ελλάδα και €1,6 δισ. στο εξωτερικό.

Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €56 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εκ των οποίων €37,3 δισ. στην Ελλάδα, €8,8 δισ. στην Κύπρο και €8,9 δισ. στη Βουλγαρία. To σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €108 δισ., εκ των οποίων €62,8 δισ. στην Ελλάδα, €28,7 δισ. στην Κύπρο και €13,6 δισ. στη Βουλγαρία. Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €5,3 δισ. το 2025, εκ των οποίων €3,8 δισ. στην Ελλάδα και €1,6 δισ. στο εξωτερικό.

Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €56 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εκ των οποίων €37,3 δισ. στην Ελλάδα, €8,8 δισ. στην Κύπρο και €8,9 δισ. στη Βουλγαρία. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €4,1 δισ. το 2025. Τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε €82,7 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εκ των οποίων €45,2 δισ. στην Ελλάδα, €23,9 δισ. στην Κύπρο και €11 δισ. στη Βουλγαρία.

➤ Ο όμιλος Alpha Bank στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων αναφέρει ότι το δ’ τρίμηνο το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε €413,3 εκατ. αυξημένο κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, με την αύξηση να οφείλεται κυρίως στην εξαγορά της Astrobank. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 12% σε τριμηνιαία βάση (ή +10% μη συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από την Astrobank) και ανήλθαν σε €136,1 εκατ. το δ’ τρίμηνο. Τα κύρια έσοδα από Τραπεζικές εργασίες του ομίλου Alpha Bank ενισχύθηκαν κατά 4,9% σε τριμηνιαία βάση (ή 2,4% μη συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από την Astrobank) ως αποτέλεσμα κυρίως της ενισχυμένης επίδοσης στα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες (+12%). Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €4,1 δισ., εκ των οποίων €2,2 δισ. προήλθαν από την AstroBank, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ισολογισμό του ελληνικού ομίλου.