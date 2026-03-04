Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει τεταμένη, με φόντο τις απειλές του Ιράν και την αυξημένη επιφυλακή στη διεθνή ναυσιπλοΐα, ωστόσο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η Κύπρος δεν φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένα πλοία, μεταξύ αυτών και κάποια υπό κυπριακή σημαία, φέρονται να βρίσκονται εγκλωβισμένα στην ευρύτερη περιοχή, η εμπορική και ενεργειακή εξάρτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον συγκεκριμένο θαλάσσιο διάδρομο κρίνεται περιορισμένη έως ανύπαρκτη.

Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, με κατεύθυνση κυρίως προς αγορές της Ασίας, χωρίς να αποτελούν βασική εμπορική αρτηρία για την κυπριακή οικονομία, είτε σε ό,τι αφορά την εισαγωγή προϊόντων είτε την προμήθεια ενέργειας.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», δήλωσε στον «Φ» ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, γενικός διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, επισημαίνοντας ότι η εμπορική εξάρτηση της Κύπρου από τον συγκεκριμένο διάδρομο είναι είτε μηδενική, είτε ελάχιστη.

Όπως ανέφερε, δεν καταγράφονται μέχρι στιγμής επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα από και προς την Κύπρο, με τις σχετικές εμπορικές δραστηριότητες να συνεχίζονται κανονικά, ανεξαρτήτως των εξελίξεων στον Περσικό Κόλπο.

Ο κ. Ιωσηφίδης εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τις επιπτώσεις στο κυπριακό εμπόριο, διευκρινίζοντας ότι, παρότι ενδέχεται να υπάρχουν πλοία ή ναυτικοί που διαχειρίζονται εταιρείες με παρουσία στην Κύπρο και τα οποία βρίσκονται στην περιοχή των Στενών, δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ιρανική επίθεση ούτε εναντίον των συγκεκριμένων πλοίων, ούτε εναντίον των συγκεκριμένων πληρωμάτων.

Σε ερώτηση κατά πόσον είναι εφικτό το πλήρες κλείσιμο των Στενών και εάν η Τεχεράνη έχει ένα τέτοιο δικαίωμα, ο γ.δ. του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου σημείωσε ότι το Ιράν δεν έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει τη διέλευση, επειδή δεν της ανήκει. Ωστόσο, υπενθύμισε ότι η Τεχεράνη έχει απειλήσει με επιθέσεις κατά πλοίων που θα επιχειρήσουν να περάσουν από το σημείο. Ως αποτέλεσμα, αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν δώσει οδηγίες στα πλοία τους να αναστείλουν προσωρινά τις διελεύσεις και να κατευθυνθούν προς «ασφαλή ύδατα» μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Μεγάλο πρόβλημα για Κίνα

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, η χώρα που αναμένεται να επηρεαστεί περισσότερο από τυχόν παρατεταμένη αναστάτωση στα Στενά του Ορμούζ είναι η Κίνα, η οποία προμηθεύεται σημαντικό μέρος των ενεργειακών της πόρων από τις χώρες του Κόλπου.

Ενδεχόμενη διατάραξη της ροής πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την ασιατική αγορά θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με αλυσιδωτές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Αυτός μάλιστα είναι και ένας λόγος που μπορεί να αναγκάσει την Κίνα να εμπλακεί ώστε να αποκατασταθεί η διέλευση στα Στενά.

Σε αυτό το στάδιο, πάντως, οι αρμόδιοι φορείς στην Κύπρο παρακολουθούν τις εξελίξεις, διαβεβαιώνοντας ότι δεν προκύπτει άμεσος λόγος ανησυχίας για την ομαλή τροφοδοσία της Κύπρου ή για τη λειτουργία της ναυτιλιακής δραστηριότητας της χώρας.

19 πλοία υπό κυπριακή σημαία

Την ίδια ώρα, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας παρακολουθεί τις ανησυχητικές προεκτάσεις από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα λοιπόν με τους αρμοδίους, στον Περσικό Κόλπο βρίσκονται αυτή τη στιγμή 19 πλοία υπό κυπριακή σημαία, υπογραμμίζοντας πως τόσο τα πλοία όσο και οι ναυτικοί που εργάζονται σε αυτά είναι ασφαλείς.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα πλείστα από αυτά δραστηριοποιούνται σε μόνιμη βάση στην περιοχή, παρέχοντας κυρίως εξειδικευμένες ή βοηθητικές ναυτιλιακές υπηρεσίες.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας τονίζει ότι παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή στενά την κατάσταση και τις εξελίξεις και είναι σε επικοινωνία με τις διαχειρίστριες εταιρείες των υπό κυπριακή σημαία πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι άλλο είναι τα πλοία που φέρουν την κυπριακή σημαία και είναι νηολογημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία και άλλο τα πλοία που τελούν υπό διαχείριση από εταιρείες με έδρα την Κύπρο, τα οποία ενδέχεται να φέρουν τη σημαία οποιουδήποτε άλλου κράτους, άρα αυτοί οι αριθμοί, δηλαδή τα 19 πλοία, αφορούν μόνο όσα βρίσκονται υπό κυπριακή σημαία.

94% αύξηση στον ναύλο αναφοράς

Οι επιπτώσεις από τη διαταραχή στον Περσικό Κόλπο δεν περιορίζονται μόνο στην ενέργεια. Ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ακυρώσει την κάλυψη για «πολεμικό ρίσκο» για πλοία που επιχειρούν στην περιοχή, γεγονός που αυξάνει δραματικά το κόστος ναυσιπλοΐας και αποτρέπει πολλές εταιρείες από το να μεταφέρουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από τον Περσικό Κόλπο, ενώ την ίδια ώρα το βασικό ναύλο αναφοράς, δηλαδή το κόστος ναύλωσης ενός πλοίου για συγκεκριμένη διαδρομή και τύπο φορτίου, για τα δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς την Κίνα, ανήλθε τη Δευτέρα σε ιστορικό υψηλό των 423.736 δολαρίων ημερησίως, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Μια εξέλιξη που αντιστοιχεί σε αύξηση άνω του 94% σε σύγκριση με το κλείσιμο της Παρασκευής.