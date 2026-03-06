Η κυπριακή οικονομία κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη το 2025, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 3,8%, επίδοση σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώθηκε στο 1,5%, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Κύπρο ανάμεσα στις οικονομίες με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Από τις υψηλότερες επιδόσεις στην ΕΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, αύξηση του ΑΕΠ καταγράφηκε σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ το 2025.

Τις υψηλότερες επιδόσεις σημείωσαν:

Ιρλανδία: +12,3% ,

, Μάλτα: +4,0% ,

, Κύπρος: +3,8%.

Αντίθετα, οι χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης καταγράφηκαν σε:

Γερμανία: +0,2% ,

, Φινλανδία: +0,2% ,

, Ουγγαρία: +0,4%.

Βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης επιτάχυνση της ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αυξηθεί κατά 1,1% το 2024, ενώ το 2025 η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 1,5%.

Η Κύπρος, με ρυθμό ανάπτυξης σχεδόν δυόμισι φορές υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συγκαταλέγεται στις οικονομίες που συνέχισαν να αναπτύσσονται με ταχύτερο ρυθμό μέσα στο 2025.