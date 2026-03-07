Αλλαγές στην απασχόληση αλλοδαπών φοιτητών από τρίτες χώρες φέρνει το νέο διάταγμα που εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας και το οποίο δημοσιεύθηκε χθες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε σημείο συζήτησης εδώ και καιρό μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, καθώς επρόκειτο για μια διευθέτηση, η οποία, υπό τις περιστάσεις, θα μπορούσε να δώσει κάποια λύση στο κομμάτι της εξεύρεσης νέου εργατικού δυναμικού.

Όπως ενδεικτικά αναφέρεται στο σχετικό διάταγμα, η απόφαση του υπουργού Εργασίας προνοεί ότι:

Επιτρέπεται η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται στη Δημοκρατία ως φοιτητές, στους ακόλουθους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και επαγγέλματα, νοουμένου ότι έχουν ολοκληρώσει το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών τους και έχουν εγγραφεί στο δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών πλήρους φοίτησης και εγγράφου με το ωράριο σπουδών από αναγνωρισμένο ίδρυμα σπουδών, του μηνιαίου προγράμματος εργασίας του φοιτητή από τον εργοδότη, αντίγραφο της άδεια διαμονής του φοιτητή στην Κυπριακή Δημοκρατία και η εξασφάλιση συμβολαίου απασχόλησης με συγκεκριμένο εργοδότη, θεωρημένο από το Τμήμα Εργασίας, στο οποίο θα αναγράφονται οι κυριότεροι όροι εργοδότησης.

Αναλυτικά η οικονομική δραστηριότητα και τα επαγγέλματα που προνοούνται μέσα στο διάταγμα:

(α) Εμπόριο (Χονδρικό και Λιανικό) – Επισκευές: Αχθοφόρος φορτοεκφορτώσεων, εργάτης/τρια σταθμών βενζίνης – πλυντηρίων αυτοκινήτων.

(β) Υγεία – Κοινωνική Μέριμνα: Φροντιστής/στρια στεγών ηλικιωμένων, νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. Βοηθός Θαλάμου σε Κλινικές, νοουμένου ότι κατέχει απολυτήριο σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και στοιχειώδη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

(γ) Δραστηριότητες νοικοκυριών: Περιστασιακές εργασίες οικιακής φύσης.

(δ) Μεταποίηση: Εργάτης/τρια αρτοποιείων, μονάδων ζωοτροφών, ανακύκλωσης αποβλήτων. Εργάτης/τρια νυκτερινής βάρδιας σε μεταποιητικές βιομηχανίες.

(ε) Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία, Καταφύγια και Ξενοδοχεία Ζώων: Εργάτης/τρια Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Φροντιστής/στρια Ζώων.

(στ) Παροχή Υπηρεσιών: Καθαριστής/τρια κτηρίων, Εργάτης/τρια αποχετεύσεως, Διανομέας διαφημιστικού / ενημερωτικού ταχυδρομείου, Διανομέας έτοιμου φαγητού.

(η) Επισιτιστικός Τομέας: Διανομέας έτοιμου φαγητού, Βοηθός κουζίνας, Καθαριστής/στρια, Τραπεζοκόμος (αποκλειστικά σε Εστιατόρια/Κέντρα Αναψυχής), Μπάρμαν/μπαργούμαν (αποκλειστικά σε Εστιατόρια/Κέντρα Αναψυχής).

(θ) Ξενοδοχειακός τομέας: Βοηθός κουζίνας, Καθαριστής/τρια, Καμαριέρης/ρα, Τραπεζοκόμος, Υπάλληλος υποδοχής, Μπάρμαν/μπαργούμαν.

Η ΟΕΒ, σε ανακοίνωση της, καλεί τις επιχειρήσεις να ενημερωθούν για τις πρόνοιες του νέου Διατάγματος και να διασφαλίζουν ότι η απασχόληση φοιτητών από τρίτες χώρες πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Από την πλευρά του, ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας σημείωσε ότι θα ήταν προτιμότερο να ρυθμίζαμε συνολικά το ζήτημα των ξένων εργαζομένων από τρίτες χώρες και στα πλαίσια αυτού, να εντασσόταν και το κομμάτι που αφορά στους φοιτητές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να μην τύχει και αυτό το σημείο εκμετάλλευσης από ορισμένους εργοδότες, ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.