Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ) εκφράζει την αντίθεσή του στις προτεινόμενες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου που αφορούν τη διεύρυνση του ορισμού του όρου «καταναλωτής» ώστε να περιλαμβάνει πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους. Παράλληλα, εκφράζει διαφωνία για τη δυνατότητα διατήρησης λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά σε περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύματα.

Η θέση του Συνδέσμου επικεντρώνεται σε πρακτικά ζητήματα εφαρμογής και νομικά ζητήματα που προκύπτουν, ειδικότερα όσον αφορά τη σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (2014/92/ΕΕ) και τις συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων στις εγχώριες τράπεζες. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η εφαρμογή των αλλαγών θα θέσει τα πιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου σε μειονεκτική θέση έναντι των αντίστοιχων ιδρυμάτων της Ε.Ε.

Αναλυτικά, ο Σύνδεσμος παραθέτει τις θέσεις του ως εξής:

Γενικά Σχόλια:

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία (2014/92/ΕΕ) αναφέρεται ρητά στη δυνατότητα παροχής λογαριασμών μόνο για φυσικά πρόσωπα και όχι για νομικά πρόσωπα, όπως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επομένως, η επέκταση του ορισμού του «καταναλωτή» για να περιλαμβάνει επιχειρήσεις δεν είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η παρέμβαση στον υφιστάμενο νόμο θα μπορούσε να προκαλέσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις κυπριακές τράπεζες, καθώς η δυνατότητα διατήρησης περισσότερων από ενός λογαριασμών πληρωμών θα δημιουργούσε ανισότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. Οι τράπεζες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν την πολιτική τους όσον αφορά τη χορήγηση λογαριασμών πληρωμών, χωρίς εξαναγκασμούς που αγνοούν την στρατηγική τους. Ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με την ευχέρεια των πιστωτικών ιδρυμάτων να κλείνουν λογαριασμούς πληρωμών, εάν μια επιχείρηση δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί πολύ μικρή. Ορισμένα χρονοδιαγράμματα για τη μεταφορά λογαριασμών πληρωμών φαίνονται ανέφικτα λόγω των νομικών διαδικασιών που απαιτούνται για την αλλαγή επιχειρηματικού λογαριασμού.

Νομικά / Συνταγματικά Σχόλια: