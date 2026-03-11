Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, κ. Ονούφριος Κουλλά, σε δήλωσή του ανέφερε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την κυπριακή οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών, τονίζοντας ότι καθοριστικός παράγοντας θα είναι η διάρκεια της κρίσης.

Η αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει ήδη επιφέρει αισθητές επιπτώσεις, ενώ η ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου έχει διαταραχθεί. «Απαιτείται άμεσα συγκεκριμένη διαφημιστική εκστρατεία για την προβολή της Κύπρου ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού», σημείωσε ο κ. Κουλλά, προσθέτοντας ότι είναι αναγκαία η μελέτη σεναρίων και η εκπόνηση αντίστοιχων σχεδίων αντίδρασης για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ανέφερε επίσης ότι οι πολιτικές του ΑΚΕΛ αποτελούν εξίσου επικίνδυνο παράγοντα για την οικονομική σταθερότητα της χώρας, προειδοποιώντας ότι οι λαϊκιστικές πολιτικές και τα εύηχα συνθήματα του ΑΚΕΛ, ενόψει εκλογών, θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Δεν είναι η ώρα για ανεύθυνες πολιτικές. Είναι η ώρα για μέγιστη υπευθυνότητα», κατέληξε ο κ. Κουλλά.