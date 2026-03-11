Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, θα προεδρεύσει σήμερα, 11 Μαρτίου, στις 4μμ, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης για τον τουρισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς. Στη σύσκεψη, θα συμμετάσχουν όλοι οι φορείς που εκπροσωπούν και έχουν αρμοδιότητα για τον τουρισμό, όπως ο ΠΑΣΥΞΕ, ο ΣΤΕΚ, ο ACCTTA, το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ και η Hermes Airports.

Η συνάντηση αποσκοπεί στην πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης στον τομέα του τουρισμού μέχρι σήμερα και στον καθορισμό των επόμενων βημάτων για την ενίσχυση του τομέα.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου δήλωσε ότι ο Πρόεδρος έχει ήδη επικοινωνήσει με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υπάρχει διαρκής επικοινωνία με το Γραφείο της και την Επιτροπή, κάτι που οδήγησε στην επικείμενη επίσκεψη στην Κύπρο του αρμόδιου Επιτρόπου της ΕΕ.

Η κυβέρνηση, προσέθεσε ο εκπρόσωπος, καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η κρίση με υπευθυνότητα και νηφαλιότητα, μακριά από λαϊκισμούς, ώστε να στηριχθεί ουσιαστικά ο πρωτογενής τομέας και όσοι έχουν επηρεαστεί από την κατάσταση.