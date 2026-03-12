Σαφάρι ενημέρωσης όλων των συνεργατών μας στο εξωτερικό που έχουν σχέση με τον τουρισμό, αναλαμβάνει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας της χώρας μας, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η εικόνα της Κύπρου μετά την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Η εμπλοκή του ονόματος της χώρας μας στις πολεμικές συγκρούσεις, μετά το χτύπημα από drone των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι και την κάθοδο φρεγατών από ευρωπαϊκές χώρες, δημιούργησε αίσθημα ανησυχίας και ανασφάλειας για το νησί μας ως τουριστικού προορισμού, με αποτέλεσμα, όπως πληροφορούμαστε, να υπάρξουν ακυρώσεις κρατήσεων για την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου, αλλά ακόμη πιο ανησυχητικό, να καταγραφούν ακυρώσεις και για την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτό, σε συνδυασμό με τη μειωμένη σχετικά ροή κρατήσεων για τους καλοκαιρινούς μήνες, έθεσε σε συναγερμό τους αρμόδιους με τον τουρισμό φορείς.

Χθες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό με τους άμεσα εμπλεκόμενους υπουργούς και τις επαγγελματικές οργανώσεις, ώστε να υπάρξει ανασκόπηση της κατάστασης και λήψη μέτρων.

Όπως πληροφορούμαστε, αυτό που κρίθηκε ως άμεσα αναγκαίο είναι να ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης όλων όσων εμπλέκονται με την τουριστική βιομηχανία, τόσο στην Κύπρο, αλλά πρωτίστως στο εξωτερικό, ώστε να δοθεί η πραγματική διάσταση των γεγονότων και να αποκατασταθεί η εικόνα της Κύπρου διεθνώς. Αυτό, προϋποθέτει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κάτι που σημαίνει ότι στην προσπάθεια αυτή θα λάβουν μέρος τόσο το Υφυπουργείο Τουρισμού, όσο και οι επαγγελματίες του κλάδου, δηλαδή ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρατευτούν και οι σύγχρονοι τρόποι προώθησης και διαφήμισης, όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να περάσει το μήνυμα ότι η Κύπρος παραμένει ένας ασφαλής και ελκυστικός τουριστικός προορισμός.

Δεν είναι θέμα χρημάτων

Σημαντικό στοιχείο, όπως επισημάνθηκε, είναι το γεγονός ότι το πτητικό πρόγραμμα των πλείστων αεροπορικών εταιρειών επανέρχεται στην κανονικότητα του, εξέλιξη η οποία αναμένεται να καθησυχάσει τις ανησυχίες αρκετών ταξιδιωτών, οι οποίοι παρουσιάζονταν διστακτικοί να επισκεφτούν τη χώρα μας. Εξίσου σημαντικό, είναι επίσης το γεγονός ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον, οι tour operators δεν έχουν μειώσει τον όγκο των πτήσεων που έχουν προγραμματίσει για την Κύπρο (ναυλωμένες πτήσεις) όσον αφορά στην περίοδο Μαϊου – Οκτωβρίου.

Πάντως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Θάνος Μιχαηλίδης, ο οποίος μιλούσε μετά το πέρας της χθεσινής σύσκεψης στο Προεδρικό, επισήμανε ότι δεν υπήρξε θέμα οικονομικής στήριξης του κλάδου, αλλά όπως είπε, επικεντρωνόμαστε στο κομμάτι που αφορά τη συνέχιση της ανάπτυξης του κλάδου και του τουριστικού ρεύματος στο νησί.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, χαιρέτισε τα γρήγορα αντανακλαστικά που επιδεικνύονται αυτές τις μέρες, ώστε να δοθεί η πραγματική εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα απηύθυνε έκκληση προς όλες τις πλευρές να είναι «πολύ φειδωλοί και προσεκτικοί» ως προς την εικόνα που βγαίνει προς τα έξω.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΣΤΕΚ, Άκης Βαβλίτης, είπε πως «η βιομηχανία είναι έτοιμη να ανοίξει κανονικότατα, όπως ανοίγει κάθε χρόνο. Έχουμε περάσει, αρκετές κρίσεις σαν και αυτή και θα ξεπεραστεί. Πρέπει σίγουρα, να αλλάξει το κλίμα το οποίο υπάρχει στα διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι περίπου η Κύπρος δεν είναι στην κανονικότητα», κατέληξε.