Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται άπαντες στην τουριστική βιομηχανία. Η εμπλοκή του ονόματος της χώρας μας στην κρίση της Μέσης Ανατολής έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους αρμόδιους φορείς, στους επαγγελματίες του κλάδου, αλλά κυρίως στους ταξιδιώτες, οι οποίοι πλέον προσεγγίζουν τον προορισμό ‘Κύπρος’ με διστακτικότητα.

Οι άμεσα εμπλεκόμενοι παρακολουθούν την κατάσταση με προσοχή, διατηρούν χαμηλούς τόνους, πραγματοποιούν επαφές με τους συνεργάτες τους στο εξωτερικό για να διαπιστώσουν τις προθέσεις τους και παραμένουν αισιόδοξοι, επισημαίνοντας πως εφόσον η κρίση τελειώσει σύντομα, με αρκετή δουλειά, προωθητικές ενέργειες και ελκυστικές τιμές ο προορισμός μας θα επανακάμψει.

Ωστόσο, τα δεδομένα είναι εκεί, οι ενδείξεις είναι ανησυχητικές και δεν γίνεται να κρυφτούν κάτω από το χαλί.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση ξενοδόχων με αξιωματούχους του Υφυπουργείου Τουρισμού. Στόχος, να εξεταστούν μια σειρά από θέματα του κλάδου, τα οποία έχουν προκύψει, απόρροια των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και του γεγονότος ότι σε αυτές έχει εμπλακεί το όνομα της χώρας μας. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι βασικό θέμα συζήτησης των δύο πλευρών ήταν το εργασιακό κομμάτι.

Συγκεκριμένα, αριθμός ξενοδόχων επρόκειτο να θέσουν σε λειτουργία τις μονάδες τους από τον Μάρτιο, σε μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν στα προγράμματα των ταξιδιωτικών πρακτόρων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ταυτόχρονα να συμβάλουν στην προσπάθεια για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Την ίδια ώρα, αρκετοί άλλοι ξενοδόχοι προγραμμάτιζαν την έναρξη λειτουργίας των μονάδων τους αρχές Απριλίου, ώστε να εκμεταλλευτούν την περίοδο του Πάσχα, του Καθολικού και του Ορθόδοξου.

Όλα αυτά τα σχέδια φαίνεται να ανατρέπονται. Οι ξενοδόχοι έχουν καταθέσει πρόταση στους αρμοδίους, όπως επεκταθεί η περίοδος ολικής αναστολής εργασίας των υπαλλήλων τους για δυο περίπου μήνες, δηλαδή περίπου μέχρι τα τέλη Απριλίου, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει επέκταση του ανεργιακού στους εργαζόμενους για ακόμα δυο μήνες.

Η εναλλακτική που κατατέθηκε είναι να υπάρξει μερική αναστολή για όσους επιθυμούν να λειτουργήσουν νωρίτερα, ώστε να είναι σε θέση να προσλάβουν μόνο το απαραίτητο προσωπικό, στη βάση των κρατήσεων που θα έχουν, για να είναι συμφέρουσα η λειτουργία των μονάδων. Παράλληλα, τέθηκε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν κάποια κίνητρα, ώστε οι ξενοδόχοι να μπορέσουν να εργοδοτήσουν προσωπικό. Μάλιστα, λέχθηκε ότι θα πρέπει να ζητηθεί αρωγή από την ΕΕ, καθώς η Κύπρος, χωρίς να το επιδιώξει και χωρίς να θέλει να εμπλακεί σε αυτή τη διένεξη, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, με σοβαρές οικονομικές και άλλες συνέπειες.

Ακυρώσεις για το καλοκαίρι

Πέραν των πιο πάνω, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι προκύπτει μια θετική και μια αρνητική εξέλιξη, όσον αφορά στα δεδομένα που διαμορφώνονται γύρω από την καλοκαιρινή περίοδο. Συγκεκριμένα, το θετικό είναι πως μέχρι αυτή τη στιγμή οι τουριστικοί πράκτορες δεν έχουν προχωρήσει σε μείωση του όγκου πτήσεων που έχουν προγραμματίσει για την Κύπρο κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτό περιλαμβάνει τα chartered flights που αφορούν στην περίοδο Μαϊου – Οκτωβρίου.

Η αρνητική εξέλιξη, είναι ότι, πλέον, πέραν των ακυρώσεων που έχουν καταγραφεί για την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου, υπάρχουν ακυρώσεις και για το καλοκαίρι, καθώς επίσης και χαμηλή ζήτηση για νέες κρατήσεις. Το δεύτερο σκέλος, είναι ασφαλώς ιδιαίτερα ανησυχητικό και για το λόγο αυτό, η ελπίδα όλων των εμπλεκομένων με τον τουρισμό, είναι όπως οι εχθροπραξίες τερματιστούν το συντομότερο δυνατό για να επανέλθει η βιομηχανία στην κανονικότητα της.

Ομαλοποιούνται οι πτήσεις

Στο μεταξύ, χθεσινή ανακοίνωση της Hermes Airports ανέφερε ότι έχει αποκατασταθεί η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου με την Ευρώπη, προσθέτοντας πως επανήρχησαν και τα δρομολόγια της αεροπορικής εταιρείας Εmirates από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι), με πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Συναφώς, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA) Χάρης Παπαχαραλάμπους, σημείωσε ότι μετά την επαναφορά των πτήσεων από τη Βρετανία και των πτήσεων της Lufthansa Group, επιστρέφει στην κανονικότητα η διασύνδεση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις χώρες διαμονής των επισκεπτών στην Κύπρο και την ίδια οδό εκτιμάται ότι ακολουθούν και οι κρατήσεις για διαμονή στην Κύπρο.