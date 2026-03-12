Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IAE), Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο καμπής, ενώ η αγορά πετρελαίου συνεχίζει να πιέζεται από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Μία ημέρα μετά τη σύσταση του IAE για συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από τα μέλη του, η κατάσταση στις αγορές πετρελαίου συνεχώς επιδεινώνεται. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε για λίγο το σύμβολο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι την 13η ημέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ασκώντας πίεση στις αγορές χρέους των ΗΠΑ και στους φόβους για αύξηση του πληθωρισμού.

Ειδικότερα, η τιμή του Μπρεντ αυξήθηκε κατά 5,33%, φτάνοντας τα 96,88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 4,65%, φτάνοντας τα 91,31 δολάρια.

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου παραμένει, παρά την απόφαση των 32 χωρών μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ, για την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα. Η παρέμβαση αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην ιστορία, για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πετρελαϊκό σοκ, το οποίο συγκρίνεται με τα γεγονότα της δεκαετίας του 1970.

Σύμφωνα με την έκθεση του IAE, η παραγωγή αργού έχει μειωθεί κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ η προσφορά πετρελαϊκών προϊόντων αυξήθηκε κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Οι κυριότεροι παραγωγοί που επηρεάζονται από τις διαταραχές της προσφοράς περιλαμβάνουν το Ιράκ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αντιμετωπίζει τις σοβαρότερες διαταραχές στην προσφορά των πετρελαϊκών προϊόντων μέσω των Στενών του Ορμούζ, με τις ροές από 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως πριν τον πόλεμο να έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί.

Ο IAE εκτιμά ότι η παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου θα μειωθεί κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο του 2026, καθώς η μείωση της παραγωγής στην Μέση Ανατολή αναμένεται να αντισταθμιστεί εν μέρει από την αύξηση της παραγωγής χωρών μελών του ΟΠΕΚ, όπως το Καζακστάν και η Ρωσία.

ΚΥΠΕ