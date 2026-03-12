Η Κυβέρνηση προχωρά σε σημαντική διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων φοιτητικής χορηγίας, ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του νομοσχεδίου για την κρατική φοιτητική χορηγία.

Κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος εξήγησε ότι αυτή η πρωτοβουλία υλοποιεί την πολιτική κατεύθυνση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της στήριξης προς τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, όπως παρουσιάστηκε στο Ετήσιο Προγραμματισμό Διακυβέρνησης στις 5 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, ο προϋπολογισμός της φοιτητικής χορηγίας αυξάνεται στα 62 εκατομμύρια ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά τον κύκλο των δικαιούχων και ενισχύοντας το ύψος της στήριξης για χιλιάδες οικογένειες. Συγκεκριμένα, οι εισοδηματικές κατηγορίες αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ, επιτρέποντας σε περισσότερες οικογένειες να ενταχθούν στο σύστημα κρατικής φοιτητικής μέριμνας.

Επιπλέον, προβλέπεται αύξηση κατά 10% στη φοιτητική χορηγία για οικογένειες με εισόδημα έως 44.000 ευρώ, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών σε μια περίοδο αυξημένων εκπαιδευτικών και οικογενειακών αναγκών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόνοια για τις πολύτεκνες οικογένειες. Για τις οικογένειες με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, διευρύνοντας περαιτέρω την πρόσβαση στη φοιτητική χορηγία και αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες αυτών των οικογενειών.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι το πολιτικό μήνυμα είναι σαφές: «Η υπεύθυνη οικονομική πολιτική δημιουργεί τον δημοσιονομικό χώρο που επιτρέπει στην Πολιτεία να ασκεί στοχευμένη και αποτελεσματική κοινωνική πολιτική». Η οικονομική σταθερότητα δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το εργαλείο που στηρίζει την κοινωνία, ειδικά τη νέα γενιά.

«Η επένδυση στους φοιτητές μας είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας», πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος, αναφέροντας ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει με ισχυρή οικονομία για μια ισχυρή κοινωνία.