Σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας την περασμένη Πέμπτη, οι συνταξιούχοι, οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται ή που αναλαμβάνουν εργασία λίγο μετά τη συνταξιοδότησή τους στην Ελλάδα, άγγιξαν τις 300.000.

Η αύξηση είναι εντυπωσιακή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το προηγούμενο ρεκόρ ήταν στους 250.000 εργαζόμενους συνταξιούχους, ανέφεραν τα ελλαδικά ΜΜΕ.

Ο λόγος που υπάρχει η μεγάλη επιστροφή των συνταξιούχων στην εργασία είναι κυρίως ο βιοποριστικός, αναφέρεται, καθώς η μέση κύρια σύνταξη για το 2026, μετά και την αύξηση κατά 2,4%, διαμορφώνεται στα 975 ευρώ μικτά και οι 6 στους 10 συνταξιούχους έχουν εισόδημα από σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ.

Η επιστροφή στην εργασία μετά τη συνταξιοδότηση επιλέγεται, όμως, σε ορισμένα επαγγέλματα και για λόγους συνέχισης της δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τους γιατρούς, και τους δικηγόρους. Παράλληλα, σημειώνεται ότι ισχυρό κίνητρο συνέχισης της εργασίας αποτελεί επίσης και η κατάργηση των ποινών που επιβάλλονταν σε κύρια και επικουρική σύνταξη, οι οποίες μειώνονταν κατά 30% μέχρι πριν δύο χρόνια, όταν ένας συνταξιούχος δήλωνε ότι εργαζόταν.

Από τα πιο πάνω, προκύπτουν δύο σημαντικά σημεία:

Πρώτο, οι συνταξιούχοι δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να συνεχίζουν να δουλεύουν, επειδή δεν είναι σε θέση να τα βγάζουν πέρα μόνο με τη σύνταξη τους. Είναι άδικο για άτομα που δούλεψαν 40 χρόνια και θέλουν να απολαύσουν μερικά χρόνια από τη ζωή τους, να πρέπει να εργάζονται γιατί δεν τα βγάζουν πέρα.

Δεύτερο, όσοι από τους συνταξιούχους επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα πρέπει να τους αποκόπτονται χρήματα από τη σύνταξη τους. Είναι χρήματα τα οποία είχαν συνεισφέρει καθόσον εργάζονταν και εφόσον οι ίδιοι επιθυμούν να συνεχίσουν να είναι παραγωγικοί και να συνεισφέρουν στην οικονομία ώστε να εξασφαλίσουν πρόσθετο εισόδημα, θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν.

Αγ.Αγ.