Ζήτηση έχουν οι γραφειακοί χώροι στην Κύπρο και ο θετικός ρυθμός του 2025 αναμένεται να διατηρηθεί και το 2026, τάση η οποία υποστηρίζεται από το διαρκές ενδιαφέρον επιχειρήσεων και επενδυτών. Στην έκθεση αγοράς ακινήτων 2025 που δημοσίευσε το γραφείο Δανός και Συνεργάτες, σημειώνεται ότι την περσινή χρονιά, η αγορά ακινήτων για γραφεία στην Κύπρο παρέμεινε ενεργή και σε καλές τιμές, με τη Λεμεσό να πρωτοστατεί ως η πιο περιζήτητη επιχειρηματική τοποθεσία και να διαθέτει τα υψηλότερα μέσα ενοίκια, περίπου 29 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Η Λευκωσία συνεχίζει να προσελκύει σημαντικό ενδιαφέρον με ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων γραφείων, ενώ η Πάφος και η Λάρνακα παρουσιάζουν επίσης σταθερή ζήτηση σε πιο μέτρια επίπεδα τιμών.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο τομέας των γραφείων στην Κύπρο αναμένεται να διατηρήσει τον θετικό του ρυθμό το 2026, υποστηριζόμενος από το διαρκές ενδιαφέρον επιχειρήσεων και επενδυτών. Η ζήτηση παραμένει ισχυρή σε βασικές πόλεις, με τη Λεμεσό να κυριαρχεί στα υψηλά ενοίκια και τη Λευκωσία να προσελκύει τον μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών, ενώ μικρότερες αγορές όπως η Πάφος και η Λάρνακα παρουσιάζουν επίσης σταθερή δραστηριότητα. Το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον από διεθνείς εταιρείες και η ευρύτερη οικονομική σταθερότητα είναι πιθανό να στηρίξουν τη συνεχή ανάπτυξη και, παρόλο που οι τιμές στις περιοχές υψηλής ποιότητας αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, οι συνολικές συνθήκες της αγοράς θα πρέπει να παραμείνουν ισορροπημένες μέχρι το τέλος του έτους.

Στην έκθεση αναφέρεται τι έχει γίνει το 2025. Ο κυπριακός τομέας ακινήτων γνωρίζει ισχυρή δυναμική, με τις συναλλαγές γραφείων και εμπορικών ακινήτων να αυξάνονται αισθητά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η Λευκωσία, ειδικότερα, έχει καταγράψει αύξηση στις συμφωνίες ακινήτων υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τις μεγαλύτερες πωλήσεις γραφείων τα τελευταία χρόνια. Η Λεμεσός συνεχίζει να λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος για εμπορικά ακίνητα, προσελκύοντας τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς επενδυτές. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον από αγοραστές στην ΕΕ και τη Μέση Ανατολή υποστηρίζει την υψηλότερη ζήτηση, η οποία ωθεί τις τιμές των ακινήτων προς τα πάνω σε βασικές αστικές και παράκτιες περιοχές. Οι νέες αναπτύξεις είναι περιορισμένες σε προνομιακές τοποθεσίες, με αποτέλεσμα τον αυστηρότερο ανταγωνισμό και τις αυξημένες τιμές. Η εισαγωγή ενός πιο ευέλικτου συστήματος αδειοδότησης αναμένεται να απλοποιήσει τις εγκρίσεις, ενδεχομένως επιταχύνοντας τα κατασκευαστικά έργα. Εν τω μεταξύ, η αγορά ενοικίασης γραφείων παραμένει ποικίλη, με τις τιμές να επηρεάζονται από την τοποθεσία, τον τύπο κτιρίου και τις προτιμήσεις των ενοικιαστών. Το ενδιαφέρον από ξένους αγοραστές, ιδίως από χώρες της ΕΕ και τη Μέση Ανατολή, συμβάλλει στην υψηλότερη ζήτηση και στην ανοδική πίεση στις αξίες των ακινήτων σε προνομιακές τοποθεσίες. Τα αστικά κέντρα και οι παράκτιες περιοχές αντιμετωπίζουν περιορισμένες νέες αναπτύξεις, τροφοδοτώντας τον ανταγωνισμό και ωθώντας τις τιμές υψηλότερα σε περιζήτητες τοποθεσίες.

Πέρα από τα γραφεία, να δούμε τι γίνεται στην αγορά και ενοικίαση αποθηκών. Η εθνική προσφορά αποθηκών, σύμφωνα με την έκθεση παραμένει περιορισμένη αλλά σταθερή, με διαθεσιμότητα παρόμοια με τα επίπεδα των αρχών του 2025. Η Λεμεσός συνεχίζει να κυριαρχεί στην αγορά με το μεγαλύτερο μερίδιο διαθέσιμων αποθηκών (περίπου 47%). Η Λευκωσία διατηρεί ισχυρή θέση (περίπου 33%), ακολουθούμενη από τη Λάρνακα (περίπου 20%). Ο εθνικός μέσος όρος ενοικίου παραμένει περίπου στα €5 τ.μ. και με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, η Λεμεσός συνεχίζει να καταγράφει τις υψηλότερες τιμές ενοικίασης (€7 τ.μ.) λόγω της επίμονης ζήτησης. Η Λευκωσία παραμένει σταθερή στα €5τ.μ., ενώ η Λάρνακα παραμένει η πιο προσιτή στα €3 τ.μ. Ο ρόλος της Λεμεσού ως κύριου λιμένα της Κύπρου διατηρεί υψηλή ζήτηση από τους φορείς logistics και διανομής, και παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα, η αγορά παραμένει ισορροπημένη.

Διαφορές μεταξύ των τύπων ακινήτων

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την έκθεση του γραφείου Δανός, η αγορά κατοικιών στην Κύπρο συνέχισε να παρουσιάζει αποκλίνουσες τάσεις σε όλα τα τμήματα, με τις συνολικές τιμές να αυξάνονται μέτρια αλλά με αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των τύπων ακινήτων. Οι τιμές των κατοικιών στην Κύπρο κατέγραψαν ετήσια αύξηση περίπου 5% έως το τρίτο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις τιμές των διαμερισμάτων, ενώ η αύξηση των τιμών των κατοικιών ήταν πιο συγκρατημένη σε σύγκριση με νωρίτερα μέσα στο έτος. Η δραστηριότητα της αγοράς παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από την περιοχή, με τη Λάρνακα να παρουσιάζει για άλλη μια φορά τις ισχυρότερες αυξήσεις στους οικιστικούς τομείς, τροφοδοτούμενες από τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δραστηριότητα και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των αγοραστών. Η επαρχία Αμμοχώστου κατέγραψε μέτρια κέρδη, ενώ η Λεμεσός και η Πάφος κατέγραψαν πιο συγκρατημένες βελτιώσεις, σύμφωνα με τις βραδύτερες προσαρμογές τιμών που παρατηρήθηκαν νωρίτερα μέσα στο έτος. Η Λευκωσία παρέμεινε η πιο σταθερή αγορά, παρουσιάζοντας οριακές μεταβολές.