Τα δυνατά χαρτιά και τυχόν αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος κυρίως λόγω παρεμβάσεων της νομοθετικής εξουσίας, περιγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση για την κυπριακή οικονομία που εκδόθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, σημειώνεται, παραμένει ισχυρός, με τις τράπεζες να διατηρούν ισχυρή κερδοφορία και να ενισχύουν περαιτέρω τις ήδη σταθερές κεφαλαιακές τους θέσεις εν μέσω άφθονης ρευστότητας. Τα καθαρά κέρδη των κυπριακών τραπεζών μειώθηκαν στα 0,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, σε σύγκριση με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι τεχνοκράτες αναφέρουν, ότι η ομαλοποίηση των επιτοκίων μείωσε τα καθαρά έσοδα από τόκους. Παρ’ όλα αυτά, η κερδοφορία παραμένει ικανοποιητική, όπως αντικατοπτρίζεται στον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του τομέα, ο οποίος ανήλθε σε 14,2% τον Δεκέμβριο του 2025, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 9,6%. Η φερεγγυότητα ενισχύθηκε περαιτέρω, με τον δείκτη κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) να αυξάνεται σε 25,8% τον Δεκέμβριο του 2025 – τον υψηλότερο στην ΕΕ – υποστηριζόμενο από την ισχυρή εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου. Το 2025, το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ στα 70 δισεκατομμύρια ευρώ, αντανακλώντας την ισχυρή νέα δανειοδοτική δραστηριότητα και τις αγορές χρεωστικών τίτλων. Ο τομέας διατηρεί ένα σημαντικό περιθώριο κέρδους 11,7% πάνω από τις οδηγίες του Πυλώνα 2, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ικανότητά του να απορροφά ζημίες. Αναφέρεται επίσης ότι οι συνθήκες ρευστότητας παραμένουν άνετες, υποστηριζόμενες από μια σταθερή και κυρίως εγχώρια βάση καταθέσεων. Τον Δεκέμβριο του 2025, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ήταν 319% και ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης στο 185%, και οι δύο από τους υψηλότερους στην ΕΕ, και πολύ πάνω από το ελάχιστο όριο του 100% των κανονιστικών ρυθμίσεων.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις είναι στο 49% και παραμένει από τους χαμηλότερους στην ΕΕ, αντανακλώντας περαιτέρω την άφθονη ρευστότητα και μια ισχυρή θέση χρηματοδότησης. Η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων συνέχισε να βελτιώνεται σημαντικά, αλλά οι κίνδυνοι καθοδικής πορείας προκύπτουν από αβεβαιότητες που απορρέουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του πλαισίου εκποιήσεων. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι, το απόθεμα των παλαιών μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στο τραπεζικό σύστημα, που απορρέει από την κρίση του 2013, μειώθηκε σε 0,8 δισεκατομμύρια ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, κυρίως λόγω διαγραφών, πωλήσεων ΜΕΔ και αποπληρωμής δανείων.