Για το ζήτημα που έχει προκύψει από αναφορές ότι το μητρώο μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού δόθηκε κατά την περίοδο των προεδρικών εκλογών του 2023 στο ΑΚΕΛ, τοποθετήθηκε με λιτή ανακοίνωση η Πινδάρου.

Όπως αναφέρεται: «Ο Δημοκρατικός Συναγερμός τηρεί απόλυτα την κυπριακή νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή, τήρηση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα μπορούσε ποτέ και σε καμία περίπτωση να δώσει το μητρώο του σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο, εξού και δεν το έχει πράξει. Μια τέτοια πράξη θα ήταν παράνομη».

Ο ΔΗΣΥ συνεχίζει επισημαίνοντας ότι «τα μέλη μας, τα στελέχη μας είναι η δύναμη μας και ειδικά τώρα ο τόπος μας χρειάζεται ενωμένους και δυνατούς μακριά απο οποιαδήποτε προσπάθεια διχασμού και αποπροσανατολισμού. Καλούμε τα μέλη μας να συστρατευτούν δίπλα μας σε αυτή την πορεία και να μην αφήσουν καμία σκοπιμότητα να βλάψει την περήφανη μας παράταξη. Τέλος, τονίζουμε οτι ο ΔΗΣΥ δεν είναι υπόλογος για τις πράξεις κανενός προσωπικά».

Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα αυτό έχει παρέμβει και η Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, η οποία απέστειλε στον ΔΗΣΥ επιστολή με την οποία η ηγεσία του καλείται να δώσει εξηγήσεις μέχρι τις 22 Αυγούστου για το κατά πόσο ισχύουν οι αναφορές περί παράδοσης του μητρώου μελών του κόμματος σε άλλο κόμμα, και συγκεκριμένα στο ΑΚΕΛ.