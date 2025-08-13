Συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ, με αφορμή τις αναφορές της Αννίτας Δημητρίου στα αποκαλυπτήρια ανδριάντων των δολοφονηθέντων ηρωομαρτύρων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού στο Παραλίμνι. Η δήλωση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι», προκάλεσε «πόλεμο» ανακοινώσεων χθες, με το ΑΚΕΛ κα το Volt να εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις και τον ΔΗΣΥ να απαντά σε σκληρή γλώσσα.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επανήλθε σήμερα με νέα ανακοίνωση, ερωτώμενος αν «για τα αριστερά κόμματα ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ, “απέναντι” δεν υπάρχει Τουρκία». «Δεν υπάρχει κατοχικός στρατός; Δεν υπάρχουν έποικοι; Δεν υπάρχουν ακραία στοιχεία, υποχείρια της Άγκυρας; Αυτοί που είναι δηλαδή; Δίπλα, όχι «απέναντι»;», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το κόμμα.

«Την απαλλαγή μας από την εισβολή και την κατοχή δεν θα την πετύχουμε μέσα από αφελείς αντιλήψεις, δήθεν πως οι διαφορές μας είναι με τους Tουρκοκύπριους, που δεν ήταν ούτε είναι “απέναντι”. Οι διαφορές μας είναι αποκλειστικά με την Τουρκία και όσους υπηρετούν τους σχεδιασμούς της», τονίζει.

Προσθέτει ότι «ο Δημοκρατικός Συναγερμός αγωνίζεται σταθερά για μια λύση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, που θα μας απαλλάσσει από τα τουρκικά στρατεύματα, τις ξένες εγγυήσεις και τα μονομερή επεμβατικά δικαιώματα, και που θα σέβεται τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Μια λύση που θα εδράζεται στον αλληλοσεβασμό και όχι στην «εγκεφαλική αμνησία» που επιχειρούν τα αριστερίστικα νεοκυπριακά δόγματα».

Τι προηγήθηκε

Το VOLT άνοιξε πρώτο τη συζήτηση, θέτοντας ζήτημα για την αναφορά της Αννίτας Δημητρίου ότι η διχόνοια δεν πρέπει να είναι μεταξύ μας, αλλά με «τους απέναντι». Η αντίδραση του VOLT προκάλεσε την παρέμβαση του ΑΚΕΛ, το οποίο, σε αντίθεση με την ουδέτερη στάση του ΔΗΣΥ στην εκδήλωση της Αμμοχώστου, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για μετωπική επίθεση στην ηγεσία της Πινδάρου. Από την άλλη, το κόμμα της Αριστεράς δεν ήθελε να αφήσει ελεύθερο το πεδίο στο VOLT του οποίου οι θέσεις του στο Κυπριακό αγγίζουν ένα κοινό το οποίο διεκδικεί για την κάλπη και το ΑΚΕΛ.

«Είναι τραγικό ότι χρειάζεται να υποδειχθεί στην Πρόεδρο του ΔΗΣΥ ότι εχθρός μας είναι η κατοχή και η διχοτόμηση, όχι οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας που είναι μέρος του κυπριακού λαού. Αυτό όμως προκύπτει μετά τη δήλωση της προέδρου του ΔΗΣΥ ότι “δεν πρέπει να έχουμε διχόνοια μεταξύ μας, αλλά με τους απέναντι”. Είτε η ηγεσία του ΔΗΣΥ νομίζει ότι με τέτοιες δηλώσεις θα ανακόψει τις διαρροές της προς το ΕΛΑΜ, είτε αυτά τα ιδεολογήματα είναι τα πραγματικά πιστεύω της Πινδάρου, το σίγουρο είναι ένα: ο Συναγερμός επιλέγει να κινηθεί ακόμα πιο εθνικιστικά και να παίξει ξανά με το χαρτί της πατριδοκαπηλίας, αδιαφορώντας για τη ζημιά που προξενεί στην υπόθεση του Κυπριακού», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς.

Η απάντηση του ΔΗΣΥ ήρθε λίγη ώρα αργότερα, με τον Ονούφριο Κουλλά να υποστηρίζει ότι ΑΚΕΛ και VOLT ουσιαστικά ζητούν «να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού». «Η κ. Δημητρίου αναφερόταν στους δολοφόνους, τον κατοχικό στρατό και την Τουρκία που αρνείται να εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης, αφήνοντας τους ενόχους ελεύθερους για 29 χρόνια», σημείωσε, καταλήγοντας: «Τέτοιες μέρες ειδικά, ντρέπεται και η ντροπή μαζί τους».

Η ανταπάντηση του ΑΚΕΛ έβαλε στη συζήτηση και την επιστολή Αναστασιάδη, μιλώντας για πίεση που αισθάνεται η Πινδάρου από τις νουθεσίες του τέως Προέδρου. «Δεν μπορεί να την πληρώνει ο αγώνας της Κύπρου για λευτεριά και επανένωση», ανέφερε, καλώντας τον ΔΗΣΥ, «τέτοιες μέρες ειδικά», «ας μην επιχειρεί να ανοίξει συζήτηση για το παρελθόν, γιατί “τρίβκεται στη βέρκα” της ιστορικής μνήμης».

Το VOLT, από την πλευρά του, κατηγόρησε τον ΔΗΣΥ για εκμετάλλευση της αυτοθυσίας για ψηφοθηρικούς λόγους: «Πενηνταένα χρόνια μετά, ο ΔΗΣΥ αναζητεί “απέναντι”, παίζοντας το χαρτί της διχόνοιας και του διαχωρισμού. Το χαρτί της συνύπαρξης και της συμβίωσης όμως είναι ο μόνος τρόπος να τερματιστεί η κατοχή στη χώρα».

Ο ΔΗΣΥ επανήλθε κατηγορώντας ΑΚΕΛ και VOLT ότι, «αφού αποκαλύφθηκαν τα ψεύδη τους, επιχειρούν να μεταφέρουν τη συζήτηση αλλού. Αντιλαμβανόμενοι την γκάφα τους με τους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού, επιχειρούν να κάνουν στον Δημοκρατικό Συναγερμό μαθήματα φιλοπατρίας και υπευθυνότητας απέναντι στον τόπο και το εθνικό μας θέμα. Απλώς κακοφαίνεται στα κόμματα της αριστεράς, ΑΚΕΛ και VOLT, που επιδιώκουμε την εθνική ενότητα και παρεξηγούνται που θεωρούμε εχθρό την κατοχική δύναμη».