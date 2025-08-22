Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον οποίο η Κύπρος έχει κοινές προσεγγίσεις, τόνισε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του την Παρασκευή, στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Ο κ. Στόκερ δήλωσε ότι η Κύπρος είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος στην περιοχή και σημείωσε ότι τις δύο χώρες συνδέουν πολλά στοιχεία από το παρελθόν, ότι έχουν πολύπλευρη διασύνδεση και εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστούν αυτές οι διμερείς σχέσεις.

Οι δύο ηγέτες, σε δηλώσεις τους μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, εξέφρασαν την πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, μετανάστευσης, τουρισμού, εκπαίδευσης, ενέργειας και ασφάλειας.

Ο Καγκελάριος της Αυστρίας αναφέρθηκε σε «καινοτόμες πρωτοβουλίες» της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την επιστροφή προσφύγων και αιτούντων άσυλο, στις χώρες καταγωγής τους και εξέφρασε την επιθυμία να μάθουν περισσότερα για αυτή την τεχνογνωσία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι για την Κυπριακή Δημοκρατία η Αυστρία «είναι πολύ περισσότερα από μια φιλική χώρα». «Είμαστε καταρχάς ευγνώμονες γιατί συνεισφέρει αδιαλείπτως, εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, με πέραν από 10,000 ειρηνευτές, στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο», είπε, σημειώνοντας ότι η Αυστρία πλήρωσε τον δικό της φόρο αίματος, καθώς 16 Αυστριακοί ειρηνευτές έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας στην Κύπρο.

«Την ίδια στιγμή, δεν ξεχνούμε ότι το 1974, κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, η Αυστρία, ως μη-Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στάθηκε στο πλευρό της Κύπρου, υποστηρίζοντας την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας», πρόσθεσε.

Σήμερα, συνέχισε, «η Αυστρία αποτελεί πολύτιμο και αξιόπιστο εταίρο εντός της ΕΕ, με τον οποίο μοιραζόμαστε κοινές πεποιθήσεις και προσεγγίσεις σε σχέση με τα θέματα που απασχολούν την ΕΕ αλλά και το μέλλον της Ευρώπης».

Μέσα σε αυτό λοιπόν το στέρεο υπόβαθρο, είπε, συζήτησαν και θα συνεχίσουν να συζητούν, κατά την επίσκεψη του κ. Στόκερ στην Κύπρο, θέματα που άπτονται των διμερών σχέσεων αλλά και που βρίσκονται στην κοινή ευρωπαϊκή ατζέντα.

«Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε πολύ καλό επίπεδο, συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσής τους, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ασφάλεια, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η οικονομία, οι επενδύσεις και η εκπαίδευση», πρόσθεσε.

Είπε ότι, σε σχέση με την ασφάλεια, «και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες μας δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, Κύπρος και Αυστρία έχουμε αυξημένο ενδιαφέρον για να συνεργαστούμε προς την κατεύθυνση περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας δυνατοτήτων, αλλά και αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα από αυτή τη συλλογιστική συζητήσαμε συγκεκριμένους τρόπους συνεργασίας».

Σε σχέση με τον τουρισμό ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι υπάρχει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, «σημαντική αυξητική τάση και πολύ καλή συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο χωρών» και ότι συμφώνησαν για την ανάγκη αξιοποίησης και ενίσχυσης αυτής της δυναμικής. Σε σχέση με τον πολιτισμό, «πέραν της πολυσχιδούς συνεργασίας και των προοπτικών που υπάρχουν», είπε, μετέφερε «την ευγνωμοσύνη ολόκληρου του κυπριακού λαού για την ανιδιοτελή και οικειοθελή επιστροφή 69 κυπριακών αρχαιοτήτων πέρυσι τον Νοέμβριο από Αυστριακό πολίτη, αρχαιότητες που είχαν εξαχθεί παράνομα από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημειώνοντας ότι στην Αυστρία υπάρχουν πολύ καλά πανεπιστήμια, διεθνώς αναγνωρισμένα, που προσφέρουν προγράμματα στην αγγλική γλώσσα είπε «θα εργαστούμε ώστε να δούμε το ενδεχόμενο συνεργασίας, να δούμε Κύπριους φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό να δουν την επιλογή της Αυστρίας».

Ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, είπε, «ανταλλάξαμε απόψεις για τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας, καθώς και για ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και για τις δύο χώρες και για την Ένωση, όπως είναι το μεταναστευτικό, η διεύρυνση, η ανταγωνιστικότητα και τα θέματα ενέργειας, όλα ζητήματα στα οποία οι θέσεις μας συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ακόμη ότι συζήτησαν το θέμα της ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν και ευχαρίστησε την Αυστρία για τη στήριξη της στο θέμα αυτό.

Πρόσθεσε ότι «ευχαρίστησα τον φίλο Καγκελάριο για την έμπρακτη στήριξη της Αυστρίας, συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας των αρμόδιων κυπριακών αρχών με αυστριακή εταιρεία για το σύστημα εισόδου – εξόδου στη χώρα μας (Entry Exit System)».

Σημείωσε ότι είχαν επίσης «εκτενή ανταλλαγή απόψεων» για σημαντικά περιφερειακά ζητήματα, όπως η κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. «Ενημέρωσα τον Καγκελάριο για την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων της ΕΕ με τα Κράτη της περιοχής, κάτι που θα αποτελεί προτεραιότητα κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ενεργότερης εμπλοκή της ΕΕ», είπε. «Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι η Αυστρία αντιλαμβάνεται απόλυτα τη γεωστρατηγική σημασία της περιοχής και την ανάγκη να εργαστούμε περισσότερο μαζί με τα κράτη της περιοχής», πρόσθεσε.

Για το Ουκρανικό, είπε «χαιρετίζουμε τη μεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ και αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Ευελπιστούμε ότι θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του πολέμου, πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου, του καταστατικού χάρτη των ΗΕ και του σεβασμού των αρχών της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας κι εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και φυσικά όλων των κρατών».

Είπε ακόμη ότι εξέφρασε στον κ. Στόκερ «τη βαθιά μας εκτίμηση για τη διαχρονική στήριξη της Αυστρίας στις προσπάθειές μας για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και επανένωση της Κύπρου, πάντα σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, καθώς επίσης τις αξίες και αρχές της ΕΕ». Αναφερόμενος στον διορισμό ειδικού απεσταλμένου από την ΕΕ, είπε ότι ο Γιοχάνες Χαν είναι Αυστριακός «και χαιρόμαστε για την επιθυμία που εκφράζει μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες να διαδραματίσει ένα καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια μας για επανέναρξη συνομιλιών και επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό».

Από την πλευρά του ο κ. Στόκερ είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας μέσω διερμηνέα, ότι «η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στις δύο χώρες μας είναι πλέον θεσμός, έχει καθιερωθεί.

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, είπε ότι ήθελε προσωπικά πριν ακόμη ξεκινήσει αυτή η θητεία της Κύπρου να ταξιδέψει στο νησί και να συζητήσει με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τα θέματα στα οποία έχει ήδη αναφερθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σημείωσε ότι «η σημερινή συζήτηση μού έδειξε για άλλη μία φορά ότι σε πολλά ζητήματα, σε πολύ κεντρικά σοβαρά ζητήματα σοβαρά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και ότι αυτές τις καλές διμερείς σχέσεις θα μπορέσουμε να τις συνεχίσουμε».

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κύπρος, κατά την Προεδρία της «θα είναι πολύ αποφασιστική και θα σημειώσει και αποτελέσματα και επιτυχίες» και διαβεβαίωση για τη στήριξη της Αυστρίας.

Ο κ. Στόκερ είπε ότι τις δύο χώρες συνδέουν πολλά κοινά στοιχεία από το παρελθόν, έχουν πολύπλευρη διασύνδεση και «διάθεση και προθυμία» να συνεχίσουν αυτές τις στενές διμερείς σχέσεις.

Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη βοήθεια, την οποία η Κύπρος έχει παράσχει στην Αυστρία «σε δύσκολες στιγμές».

«Η Κύπρος είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος στην περιοχή αυτή και έχει δείξει πόσο συνεπής είναι ιδιαίτερα σε κρίσιμες καταστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι η Αυστρία είναι ένας υποστηρικτής του Κύπρου και στο ζήτημα της επανένωσης του νησιού. «Εμείς από το 1964 είμαστε παρόντες, εδώ, όσον αφορά τους ειρηνευτές και τις ειρηνευτικές δυνάμεις ως ένδειξη της αλληλεγγύης», πρόσθεσε.

Ο Αυστριακός Καγκελάριος είπε ότι οι δύο χώρες έχουν «μία πολύ καλή συνεργασία» στην εξέλιξη και την ανάπτυξη του τουρισμού. Σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι για πολλούς Αυστριακούς «ένας γοητευτικότατος προορισμός για τις διακοπές τους», είπε «θα θέλαμε να εμβαθύνουμε αυτό το πεδίο» με την Κύπρο για την ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας όσον αφορά το οικονομικό πεδίο του τουρισμού. «Είμαστε στην διάθεση της Κύπρου για συνεργασίες», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται ή έχουν ήδη υλοποιηθεί στο παρελθόν. Εξέφρασε την άποψη ότι στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού φόρουμ «μπορούμε ίσως να δημιουργήσουμε μια νέα πλατφόρμα για να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε αυτές τις οικονομικές σχέσεις».

Σημείωσε επίσης ότι αντάλλαξαν απόψεις για τις επιστροφές των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. «Εδώ υπάρχουν καινοτόμες πρωτοβουλίες και πολύ καλές λύσεις που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει η Κύπρος και θα χαρώ πάρα πολύ να μάθουμε και εμείς από αυτή την τεχνογνωσίας», πρόσθεσε.

«Και οι δύο χώρες μας είχαμε να αντιμετωπίσουμε στο παρελθόν προβλήματα μετανάστευσης και χαίρομαι που η Κύπρος έχει να μας παρουσιάσει ενδιαφέροντα μοντέλα, όσον αφορά τις επιστροφές, ιδιαίτερα προς τη Συρία», ανέφερε.

Τόνισε δε την υποστήριξή της Αυστρίας προς την Κύπρο όσον αφορά την ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν. «Θα θέλαμε να σας υποστηρίξουμε όπου μπορούμε, με τεχνογνωσία ακόμη και με την ανταλλαγή εξειδικευμένου προσωπικού και ενόψει της γεωπολιτικής θέσης, είναι βέβαια ένα κοινό ενδιαφέρον για εμάς, για να διασφαλίσουμε την Ευρώπη, αλλά και πέραν των συνόρων αυτής, γιατί διαπιστώσαμε ότι οι αλλαγές γύρω μας το απαιτούν αυτό» είπε ακόμη.

Ο κ. Στόκερ σημείωσε ακόμη ότι η συνεργασία Κύπρου και Αυστρίας είναι καλή, όχι μόνο σε διμερές επίπεδο, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Βαδίζουμε χέρι-χέρι με την Κύπρο και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα αναλάβει του χρόνου την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παρόλο που θα έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις και να επιλύσει σοβαρά θέματα και φυσικά αυτά τα θέματα κυριαρχούν γιατί οι πολίτες της ΕΕ ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αποτελέσματα σε τομείς όπως την αύξηση της ανταγωνιστικότητας», πρόσθεσε. Σημείωσε ότι, για τον ίδιο, έχει «μεγάλη σημασία και σπουδαιότητα» και για τις επόμενες γενιές να υπάρξουν πολιτικές οι οποίες θα είναι καινοτόμες, θα μειώσουν την γραφειοκρατία, θα προωθούν τις επιχειρηματικές προτεραιότητες.

«Η μετανάστευση είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και χρειάζεται ευρωπαϊκές λύσεις»

Απαντώντας σε ερώτηση για το μεταναστευτικό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι το θέμα της μετανάστευσης είναι με άμεσα συνυφασμένο και με το θέμα της ασφάλειας. «Κύπρος και Αυστρία έχουμε τις ίδιες απόψεις, τις ίδιες προσεγγίσεις», είπε, σημειώνοντας ότι η ΕΕ είχε καθυστερήσει στο να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις. Ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι και το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του 2026μ, είπε.

«Η μετανάστευση είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και χρειάζεται ευρωπαϊκές λύσεις», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι, αν δεν υπάρξει συνεργασία σε επίπεδο όλων των κρατών μελών, αν τα κράτη Μέλη έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις «δεν θα μπορέσουμε ως ΕΕ να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα».

Σημείωσε ότι η παράνομη μετανάστευση «δημιουργεί προβλήματα και στον τομέα της ασφάλειας, αλλά επηρεάζει αρνητικά και τη νόμιμη μετανάστευση». «Δεν είμαστε εναντίον της νόμιμης μετανάστευσης αλλά αν δεν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα παράνομης μετανάστευσης τότε υπάρχουν πολλές άλλες αρνητικές συνέπειες», πρόσθεσε. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει, το τελευταίο διάστημα, ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένα προγράμματα ειδικότερα σε σχέση με υπηκόους της Συρίας, «προγράμματα εθελοντικά, αν οι ίδιοι το επιθυμούν, και χαίρομαι γιατί υπάρχει ανταπόκριση σε αυτά τα προγράμματα κι είναι κάτι το οποίο μοιράστηκα και με τον Καγκελάριο, ιδέες, απόψεις, προσεγγίσεις που φέρνουν αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού».

Ο Καγκελάριος της Αυστρίας, απαντώντας σε άλλη ερώτηση για το μεταναστευτικό, και το τι μπορούν να πράξουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, είπε ότι δεν είναι τόσο απαισιόδοξος ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει μία λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Υπήρχαν πρωτοβουλίες γιατί και ο Επίτροπος για αυτά τα θέματα, ασφάλειας είναι Αυστριακός και έχει εμπειρίες, που αντιμετωπίσαμε το 2025 στην Αυστρία και νομίζω ότι η επιστροφή είναι μία τέτοια πρωτοβουλία, να ταυτοποιούνται ασφαλείς τρίτες χώρες, έτσι ώστε άτομα τα οποία δεν έχουν άδεια παραμονή στις χώρες μας να επιστρέφουν», πρόσθεσε.

Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν επίσης διαδικασίες στα εξωτερικά σύνορα που θεωρούμε καλό βήμα. Αυτό θέλουμε να μειώσει την πίεση για άσυλο και πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες για τις αιτίες της προσφυγιάς. Είναι σωστές οι προσεγγίσεις στην ΕΕ, ίσως να δράσουμε πιο γρήγορα», είπε ο κ. Στόκερ καταλήγοντας πως η ΕΕ συνολικά πλέον ασχολείται πιο εντατικά με το θέμα αυτό και έχει πιο ταυτόσημες απόψεις ανάμεσα στα κράτη μέλη της.