Τη δυσαρέσκειά της εκφράζει η ΕΔΕΚ για το γεγονός ότι ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου δεν προσήλθε στην έκτακτη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, για να εξηγήσει, όπως αναφέρει, την απόφαση του να αποχωρήσει από το κόμμα και να διεξαχθεί νηφάλια συζήτηση.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι «ουδέποτε τέθηκε θέμα αποπομπής του κ. Αποστόλου από την ΕΔΕΚ, ουδέποτε συζητήθηκε τέτοιο θέμα και ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε σκέψη, από οποιονδήποτε ή από οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, για αποπομπή του κ. Αποστόλου από την ΕΔΕΚ».

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ

Το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ, σε έκτακτη συνεδρίαση του, συζήτησε την απόφαση του βουλευτή του κόμματος, Ανδρέα Αποστόλου, να αποχωρήσει από την ΕΔΕΚ.

Το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ εκφράζει τη λύπη του, γιατί ο κ. Αποστόλου δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, όπως προσκλήθηκε, για να δοθεί η ευκαιρία για να εξηγήσει την απόφαση του και να διεξαχθεί νηφάλια συζήτηση.

Το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ τονίζει με έμφαση πως ουδέποτε τέθηκε θέμα αποπομπής του κ. Αποστόλου από την ΕΔΕΚ, ουδέποτε συζητήθηκε τέτοιο θέμα και ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε σκέψη, από οποιονδήποτε ή από οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, για αποπομπή του κ. Αποστόλου από την ΕΔΕΚ.

Στον αγώνα που δίνει η ΕΔΕΚ, για να ενισχύσει το πολιτικό της αποτύπωμα, όχι μόνο δεν περισσεύει κανείς, αλλά είναι σε ισχύ ειλικρινής πρόσκληση σε όλους όσοι ταυτίζονται με τις θέσεις του κόμματος, να πυκνώσουν τις τάξεις της ΕΔΕΚ.

Ευχόμαστε, όλα αυτά που κυκλοφορούν ως φήμες, ότι ο κ. Αποστόλου έχει έρθει σε συμφωνία με άλλο κόμμα, να διαψευστούν.

Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει τον αγώνα της για τον τόπο, για την πατρίδα, για το λαό, με ήθος και ειλικρίνεια και με σημαία την πολύχρονη ιστορία της και τις παρακαταθήκες του Βάσου Λυσσαρίδη.