Τα αναφερόμενα στην ανάρτηση του κ. Ανδρέα Αποστόλου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και βρίθουν ανακριβειών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της ΕΔΕΚ, σε σχέση με την παραίτηση του βουλευτή, στην οποία αναφέρει ότι δεν του επιτρέπεται να διεκδικήσει οποιαδήποτε θέση στην ηγεσία του κόμματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ

Η ανάρτηση του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, με την οποία ανακοινώνει την αποχώρηση του από την ΕΔΕΚ, μας προκάλεσε έκπληξη και ταυτόχρονα απογοήτευση, καθώς η ενέργεια του έγινε χωρίς να προηγηθεί ΚΑΜΙΑ διαβούλευση ή έστω συζήτηση με την ηγεσία του κόμματος ή ακόμα και απλή ενημέρωση.

Τα αναφερόμενα στην ανάρτηση του κ. Αποστόλου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και βρίθουν ανακριβειών.

Κάποια γεγονότα στα οποία αναφέρεται, τα οποία όντως συνέβησαν, είναι με τέτοιο τρόπο διαστρεβλωμένα από τον κ. Αποστόλου, που καθίστανται και αυτά ανακρίβειες.

Η μοναδική αλήθεια είναι η εξής:

Ο κ. Αποστόλου, από την εκλογή της νέας ηγεσίας της ΕΔΕΚ και μετά, δεν επικοινώνησε ούτε μία φορά με την ηγεσία της ΕΔΕΚ.

Σε επανειλημμένες προσπάθειες του ιδίου του Προέδρου του κόμματος, Νίκου Αναστασίου και άλλων μελών της ηγεσίας, για συντονισμό και διαβούλευση για θέματα τρέχουσας πολιτικής και για τον προγραμματισμό για τις βουλευτικές εκλογές, δεν ανταποκρίθηκε ποτέ επί της ουσίας.

Διεμήνυσε μόνο στην ηγεσία να αναμένει το πέρας των θερινών διακοπών, για να πραγματοποιηθεί συνάντηση, με κύριο αντικείμενο τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου της Επαρχίας Λάρνακας για τις βουλευτικές εκλογές, που είναι η μόνη επαρχία σε εκκρεμότητα, θέμα για το οποίο ήθελε να έχει άποψη.

Η ηγεσία της ΕΔΕΚ μάταια ανέμενε το πέρας των θερινών διακοπών. Ανταπόκριση δεν υπήρξε. Και αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα.

Ο κ. Αποστόλου επέλεξε να προχωρήσει αυτοβούλως αποχωρώντας και στέλνοντας επί σκοπού λανθασμένα μηνύματα περί δήθεν «φαγώματος» του.

Ο κ. Αποστόλου έχει κάνει τις επιλογές του και είναι απόλυτο δικαίωμα του.

Δικαίωμα είναι όμως και της ΕΔΕΚ να αποκαταστήσει την αλήθεια, για να γνωρίζει ο κόσμος.

Και επειδή είναι η ιστορία, η σημαία και ο κόσμος της ΕΔΕΚ που εξέλεξαν τον κ. Αποστόλου ως βουλευτή, αν έχει απομείνει ίχνος πολιτικής ηθικής, θα πρέπει να υποβάλει την παραίτηση του από βουλευτής και η έδρα να επιστραφεί στους εδεκίτες.

Ο χρόνος θα δείξει εάν ο κ. Αποστόλου έχει επιλέξει να συνεχίσει την πολιτική του πορεία σε άλλη κομματική στέγη και βεβαίως θα κριθεί από τους πολίτες και κυρίως τους εδεκίτες.

Την ερχόμενη Τρίτη συγκαλείται εκτάκτως το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ, για να συζητήσει το θέμα και θα κληθεί και ο κ. Αποστόλου να παραστεί στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου.

Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει τον αγώνα της για εθνική και κοινωνική αξιοπρέπεια και με γνώμονα την πολιτική ηθική, παρά τα μελανά σημεία που στιγματίζουν την πολιτική και προκαλούν την απαξίωση του λαού.