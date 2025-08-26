Ουδέποτε υπήρξε αναπομπή του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου, υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου, μετά από την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης του πολιτικού γραφείου του κόμματος, διαψεύδοντας για ακόμη μια φορά τους ισχυρισμούς του βουλευτή. Ωστόσο, είπε, πως οι πόρτες της ΕΔΕΚ παραμένουν ανοιχτές για τον κ. Αποστόλου, εκφράζοντας την ελπίδα να μην επιβεβαιωθούν οι φήμες που τον τοποθετούν στο ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο philenews πως ολοκληρώθηκε η συνέλευση του πολιτικού γραφείου της ΕΔΕΚ, με τον κ. Αναστασίου να ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε και κανένα συλλογικό όργανο της ΕΔΕΚ δεν προχώρησε στην αποπομπή του Ανδρέα Αποστόλου.

Εξάλλου, ο κ. Αποστόλου συμμετείχε στην Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτικό Γραφείο, την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, όπως επίσης και στις αποφάσεις που λαμβάνονταν. «Δεν υπήρξε αναπομπή», συνεπώς.

Παρόλα αυτά, ο κ. Αναστασίου, είπε πως «οι πόρτες της ΕΔΕΚ είναι ανοιχτές για τον κ. Αποστόλου».

Εξέφρασε, παράλληλα, την ελπίδα να μην επιβεβαιωθούν οι φήμες ότι ο κ. Αποστόλου συμφώνησε να μπει σε άλλο κόμμα, ώστε να κατέβει με αυτό στις εκλογές.