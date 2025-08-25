Συνεχίζονται οι τριγμοί στην ΕΔΕΚ, με δηλώσεις, επιστολές και ανακοινώσεις να βλέπουν η μία μετά την άλλη το φως της δημοσιότητας. Ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Αναστασίου, διέψευσε σήμερα τους ισχυρισμούς του βουλευτή του κόμματος Ανδρέα Αποστόλου ότι έλαβε επιστολή από το κόμμα με την οποία ενημερωνόταν ότι δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για οποιοδήποτε αξίωμα στην ηγεσία, ενώ παράλληλα, όσον αφορά το ζήτημα Διομήδους, δήλωσε πως από τη στιγμή που έλαβε επιστολή παραίτησης, η δική του ερμηνεία είναι πως έχει αποχωρήσει από το κόμμα. Από πλευράς τους οι δύο αντικρούουν τις δηλώσεις του κ. Αναστασίου. Από τη μία, ο Ανδρέας Αποστόλου επιμένει στα όσα ανέφερε χθες στην επίμαχη ανακοίνωση που εξέδωσε και από την άλλη ο Διομήδης Διομήδους, τονίζει πως η παραίτησή του δεν αφορούσε την αποχώρησή του από το κόμμα και δίνει στη δημοσιότητα την σχετική επιστολή του.

Όσον αφορά το ζήτημα Αποστόλου, υπενθυμίζεται πως χθες ο βουλευτής γνωστοποίησε πως βρίσκεται ουσιαστικά εκτός κόμματος, όχι κατόπιν δικής του αποχώρησης, αλλά –όπως υποστηρίζει– λόγω ενεργειών της ηγεσίας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε ανακοίνωσή του, μετά από τέσσερα χρόνια κοινοβουλευτικής συνεργασίας με την ΕΔΕΚ, έλαβε επιστολή με την οποία ενημερωνόταν ότι δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για οποιοδήποτε αξίωμα στην ηγεσία, καθώς προέρχεται από τη Συμμαχία Πολιτών και εξελέγη βουλευτής το 2021 στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο κομμάτων. Οι εν λόγω ισχυρισμοί προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κόμματος, το οποίο με ανακοίνωσή του διέψευσε τα λεγόμενα του κ. Αποστόλου, κάνοντας λόγω για ανακρίβειες. Σύμφωνα με την ΕΔΕΚ «ο κ. Αποστόλου επέλεξε να προχωρήσει αυτοβούλως αποχωρώντας και στέλνοντας επί σκοπού λανθασμένα μηνύματα περί δήθεν “φαγώματος” του».

Τον κάλεσε μάλιστα να υποβάλει την παραίτησή του από βουλευτής και η έδρα να επιστραφεί στους εδεκίτες.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του κόμματος, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο του Πολίτη, ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αποστόλου είχε πλήρες δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα και ότι ουδέποτε του απαγορεύτηκε κάτι τέτοιο. Τόνισε επίσης ότι η επιτροπή στην οποία απευθύνθηκε ο βουλευτής δεν είχε καμία αρμοδιότητα να αποφασίσει για υποψηφιότητες. Ο κ. Αναστασίου ανέφερε επίσης ότι απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Αποστόλου να παραστεί στην αυριανή έκτακτη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο συνεννόησης εφόσον ο βουλευτής ανακαλέσει τις δηλώσεις του. Παράλληλα, σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του χωρίς ανταπόκριση.

Από πλευράς του ο κ. Αποστόλου, επιμένει στα όσα υποστήριξε με την χθεσινή του ανακοίνωση. Κληθείς από το philenews να σχολιάσει την απάντηση της ΕΔΕΚ, αλλά και τις σημερινές δηλώσεις του κ. Αναστασίου, ο κ. Αποστόλου αρκέστηκε στο να πει πως «η αλήθεια καταγράφεται στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησα χθες, η οποία ήταν απόρροια της επιστολής που στάλθηκε επισήμως από την ΕΔΕΚ».

Μπέρδεμα με την παραίτηση Διομήδους

Στο μεταξύ, μπέρδεμα επικρατεί με το ζήτημα του Διομήδη Διομήδους, καθώς σύμφωνα με τον κ. Αναστασίου από τη στιγμή που έλαβε επιστολή παραίτησης, κατά την ερμηνεία του, ο κ. Διομήδους έχει αποχωρήσει από το κόμμα. Ωστόσο, ο ίδιος ο κ. Διομήδους με σημερινή του ανακοίνωση, διαψεύδει τον πρόεδρο του κόμματος, διευκρινίζοντας ότι στην επιστολή του αναφέρει ρητά πως παραιτείται μόνο από την προεδρία της επαρχιακής επιτροπής Λάρνακας και από τα συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ.

Μάλιστα δίνει στη δημοσιότητα την επιστολή που του έστειλε στις 24.6.2025 με θέμα την απόφασή του για παραίτηση-αποχώρηση από τα αξιώματα και τις θέσεις σε συλλογικά σώματα της ΕΔΕΚ. «Δημοσιοποιώ σήμερα τη επιστολή μετά από δύο μήνες μετά τη διαπίστωση ότι ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ μιλώντας σήμερα το πρωί στο Ράδιο Πολίτης δήλωσε δημόσια ότι η παραίτηση μου αφορά ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΜΑΣ. ΟΥΔΕΝ ΑΝΑΛΗΘΕΣΤΕΡΟ!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Διομήδους τονίζει πως ο πρόεδρος δεν ενημέρωσε, ως όφειλε, σωστά και με ακρίβεια για την επιστολή του τα συλλογικά όργανα του κόμματος, ενώ σημειώνει το γεγονός ότι καμία επαφή ή και επικοινωνία δεν έχει γίνει από πλευράς προέδρου ή και μέλους της ηγεσίας του κόμματος μέχρι σήμερα, ούτε καν για επιβεβαίωση παραλαβής της επιστολής του.

«Παραθέτω αυτούσιο σχετικό απόσπασμα της επιστολής μου (24.6.2025) με το οποίο δηλών χωρίς περιστροφή ότι παραμένω Μέλος του κόμματος και το συγκεκριμένο σκεπτικό για την ιδιότητα που επιλέγω στο παρόν στάδιο:

“Δεν προτίθεμαι να συνεχίσω αυτή τη τακτική, δηλαδή της σιωπηρής ανοχής, γι’ αυτό και αποχωρώ-παραιτούμαι από τα συλλογικά όργανα και αξιώματα για να διατηρήσω από εδώ και πέρα το αναφαίρετο δικαίωμα Μέλους να επιδοκιμάζω ή και να κρίνω ελεύθερα ενέργειες και παραλείψεις της ηγεσίας – αξιωματούχων και συλλογικών οργάνων – του κόμματος (Καταστατικο: Άρθρο 16: Δικαιώματα του Μέλους¨, Παρ. 3), χωρίς δεσμεύσεις περιστασιακών «ομόφωνων ή πλειοψηφικών» αποφάσεων. Η φιλοσοφία που έχεις ήδη αναφέρει περί «συγκεντρωτικής δημοκρατίας» σε δημόσιες εμφανίσεις σου δεν ταιριάζει στις προσωπικές μου πολιτικές ιδεολογικές πεποιθήσεις, αλλά ούτε και σε σύγχρονο πολιτικό οργανισμό του 2025, πολύ δε περισσότερο στην ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσσαρίδη”».

«Αυτά προς το παρόν αφού δυστυχώς η σιωπή αντί να αξιοποιείται από την ηγεσία του κόμματος ενδεχόμενα προς όφελος, γίνεται αφορμή διαστρέβλωσης και παραποίησης στάσεων και αποφάσεων στελεχών και ανθρώπων», καταλήγει ο κ. Διομήδους.