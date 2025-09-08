Την υποψηφιότητά του ως βουλευτής στην επαρχία Λευκωσίας για τις επερχόμενες εκλογές ανακοίνωσε το στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Μάριος Ηλία, δηλώνοντας πως η πολιτική για τον ίδιο «δεν είναι θεωρία, αλλά πράξη, καθημερινότητα και ευθύνη».

Στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι η ευθύνη αυτή σημαίνει ενασχόληση με τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων, δίνοντας έμφαση στο στεγαστικό ζήτημα των νέων ζευγαριών, στις αγωνίες της νέας γενιάς για προοπτική, στο υψηλό ενεργειακό κόστος που πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί τους πολίτες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των ορεινών και αγροτικών κοινοτήτων, τονίζοντας ότι θέλει να επικεντρωθεί εκεί, «με λύσεις που αξίζουν – ρεαλιστικές, δίκαιες και αποτελεσματικές».

Υπογράμμισε ότι η επαγγελματική του πορεία τον δίδαξε πως τίποτα δεν χαρίζεται και ότι απαιτείται σκληρή δουλειά, συνέπεια και όραμα για να αλλάξει η πραγματικότητα. Σημείωσε ακόμη πως η πολιτική του δράση ξεκινά από τη ΜΑΚΙ και τη ΦΠΚ Πρωτοπορία και συνεχίστηκε μέσω της ΝΕΔΗΣΥ στον ΔΗΣΥ, όπου έμαθε, όπως είπε, να μάχεται, να συνεργάζεται και να ακούει.

Ο υποψήφιος επεσήμανε την ανάγκη για έναν «ΔΗΣΥ δυνατό», με στόχο μια Κύπρο που ευημερεί, μια κοινωνία που προοδεύει, μια νέα γενιά που δημιουργεί και μια Λευκωσία που πρωτοπορεί. Όπως τόνισε, η πολιτική χρειάζεται αλήθεια, καθαρό λόγο και ανανέωση που φέρνει φρεσκάδα και θέληση για αλλαγή.

«Δηλώνω παρών γιατί μαζί μπορούμε να αλλάξουμε όσα μας κρατούν πίσω και να χτίσουμε το μέλλον που αξίζουμε», ανέφερε, καταλήγοντας με το σύνθημα της εκστρατείας του «Μαζί, με Λύσεις που Αξίζουν».

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Μάριος Ηλία ζει στο Παλιομέτοχο με τη σύζυγό του, Εβίτα Κωνσταντίνου, και την κόρη τους, Λένα. Κατάγεται από την Αναφωτία και είναι το τέταρτο από τα πέντε παιδιά της πολύτεκνης οικογένειας του Ανδρέα Ηλία και της Αναστασίας Παπαγεωργίου. Από την οικογένειά του διδάχθηκε τις αξίες της σκληρής δουλειάς, της εντιμότητας και του σεβασμού – αξίες που τον συνοδεύουν σε κάθε βήμα.

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, απ’ όπου αποφοίτησε το 2012, και το 2014 απέκτησε MBA από το ίδιο πανεπιστήμιο. Εργάστηκε από το 2014 ως λογιστής σε ελεγκτικό οίκο με παρουσία σε Κύπρο, Μάλτα και Ντουμπάι, ενώ από το 2018 εργάζεται σε διεθνή επενδυτικό όμιλο, όπου σήμερα κατέχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.

Η ενεργός ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκίνησε από τα μαθητικά του χρόνια και συνεχίστηκε στη ΦΠΚ Πρωτοπορία κατά τη φοιτητική του πορεία. Διετέλεσε Οργανωτικός και Πρόεδρος ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου (2010–2012), καθώς και Οργανωτικός και Α΄ Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΦΠΚ Πρωτοπορία (2012–2015). Στη ΝΕΔΗΣΥ υπηρέτησε σε καίριες θέσεις ευθύνης του Εκτελεστικού και του Πολιτικού Γραφείου (2015–2023).

Το 2023 εκλέχθηκε, με ευρεία στήριξη των μελών, στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ.

Για τον ίδιο η πολιτική είναι ευθύνη. Ευθύνη να σταθεί δίπλα στους πολίτες με πράξεις και έργο, να υπηρετήσει με εντιμότητα και να εργαστεί για ένα καλύτερο μέλλον. Με πίστη στις αρχές της διαφάνειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αγωνίζεται για «λύσεις που αξίζουν».