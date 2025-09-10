Για το τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, με το πέρας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, φαίνεται να κλειδώνει η τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό. Σύμφωνα με πληροφορίες μας από άριστα ενημερωμένες πηγές αυτό που συζητείται ανάμεσα στα Ηνωμένα Έθνη και τους δύο ηγέτες στο νησί είναι η συνάντηση τους με τον Αντόνιο Γκουτέρες να πραγματοποιηθεί το Σάββατο μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δηλαδή στις 27 Σεπτεμβρίου. Απομένει, όπως σημείωναν στον «Φ» οι ίδιες πηγές, η τελική επιβεβαίωση της ημερομηνίας συνάντησης.

Έρχεται η Ολγκίν για προετοιμασία

Στην Κύπρο αναμένεται η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ. Η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ολγκίν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ενώ η απεσταλμένη του ΓΓ θα επισκεφθεί τον Τατάρ στο γραφείο του τη Δευτέρα 15/9.

Μέρος της αποστολής Ολγκίν στην Κύπρο είναι να εργαστεί για την προετοιμασία της τριμερούς συνάντησης στη Νέα Υόρκη. Κυρίως θα κινηθεί στο να αξιολογήσει πως κινήθηκαν οι δύο πλευρές μετά την πολυμερή του Ιουλίου και πόσα, από τα συμφωνηθέντα με τον Γενικό Γραμματέα, έχουν υλοποιηθεί. Στο πλαίσιο των επαφών της θα συναντηθεί και με τους μεσολαβητές των δύο πλευρών.

Απ’ εκεί και πέρα, όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα του Κυπριακού, δεν αναμένεται κάποια θεαματική εξέλιξη στη Νέα Υόρκη. Όλες οι εμπλεκόμενες και ενδιαφερόμενες πλευρές συμφωνούν πως οι προσεχείς «εκλογές» στα κατεχόμενα που θα πραγματοποιηθούν στις 19 Οκτωβρίου δεν αφήνουν περιθώρια ελπίδας. Περισσότερο η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Τατάρ-Γκουτέρες αποσκοπεί σε μια ανασκόπηση της υλοποίησης θεμάτων «χαμηλής πολιτικής».

Όλη η προσοχή Τατάρ στις «εκλογές»

Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ, έριξε όλο το βάρος των προσπαθειών του στις «εκλογές» του ερχόμενου μήνα και το Κυπριακό αποτελεί περισσότερο ως αντικείμενο συγκέντρωσης ψήφων. Ο Τατάρ χρησιμοποιεί το Κυπριακό προκειμένου να ασκήσει κριτική κατά του άλλου διεκδικητή της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, Τουφάν Ερχουρμάν , ή για να επιτεθεί κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Επιμένει σε μια σκληρή γραμμή στον άξονα της λύσης «δύο κρατών». Μια γραμμή από την οποία κανείς δεν αναμένει ότι θα παρεκκλίνει μέχρι και τις «εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου.

Τα φορτώνει όλα στον Χριστοδουλίδη

Ο Ερσίν Τατάρ σε όλες του τις δηλώσεις φροντίζει να φορτώνει τις ευθύνες για τα προβλήματα των Τουρκοκυπρίων στην ελληνοκυπριακή ηγεσία και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Τον κατηγορεί για τις καθυστερήσεις στα σημεία διέλευσης αλλά και για το θέμα των παιδιών μικτών γάμων.

Σε γραπτή του δήλωση κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι ασκεί «αυθαίρετη πολιτική» και ότι «παραβιάζει το σύνταγμα και τους νόμους» της ελληνοκυπριακής πλευράς (όπως χαρακτήρισε την Κυπριακή Δημοκρατία). Σύμφωνα με τον κατοχικό ηγέτη αυτή η πολιτική του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι «η βασική αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν» εκατοντάδες άτομα στα κατεχόμενα, τα οποία ο Τατάρ αναφέρει ως «θύματα μικτών γάμων».

Ο Τατάρ υποστήριξε ακόμα ότι τόσο το θέμα των «μικτών γάμων» όσο και τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στα σημεία διέλευσης είναι αποτέλεσμα της «αποσχιστικής, μαξιμαλιστικής και φανατικής πολιτικής της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Επ’ ευκαιρία κατηγόρησε εκ νέου τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι δεν έδειξε ενδιαφέρον για τις προτάσεις του για άνοιγμα δύο νέων σημείων διέλευσης.

Περιμένει νομική αποδοχή της ντε φάκτο κατάστασης

Το ίδιο μήκος κύματος, με τον Ερσίν Τατάρ, κινήθηκε και ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου (λεγόμενος υπουργός εξωτερικών του κατοχικού καθεστώτος). Σε δηλώσεις του στα κατεχόμενα ισχυρίστηκε πως «αργά ή γρήγορα ο κόσμος θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε de jure (νομική) αποδοχή της de facto κατάστασης που επικρατεί στο νησί». Επανέλαβε με τη σειρά του ότι η κυριαρχική ισότητα και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος θα ανοίξει το δρόμο για μια συμφωνία βασισμένη στην πραγματικότητα που επικρατεί στο νησί».

Διαμήνυσε ακόμα πως όσο τα Ηνωμένα Έθνη «αναγνωρίζουν την ελληνοκυπριακή διοίκησης ως Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα υπάρξει λύση, καθώς θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η πολιτική των δύο κυρίαρχων ισότιμων κρατών με ίσο διεθνές καθεστώς». Μια τοποθέτηση που καταδεικνύει την εκβιαστική τακτική που ακολουθεί η τουρκική πλευρά ως προς τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για επανεκκίνηση των προσπαθειών στο Κυπριακό.