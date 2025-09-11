Ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, έπειτα από πρόταση του Προέδρου του ΕΛΑΜ, Χρίστου Χρίστου, αποδέχθηκε να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ ως αριστίνδην υποψήφιος στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές, στην Επαρχία Λευκωσίας.

Σε ανακοίνωση του ΕΛΑΜ αναφέρεται ότι κατά τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν, καταγράφηκε ταύτιση αρχών, ιδεολογικών θέσεων και πολιτικών προσεγγίσεων σε καίρια ζητήματα που απασχολούν τον τόπο μας. «Η κοινή μας προσήλωση στις ρίζες της παράδοσης μας, με την εκσυγχρονιστική πνοή που χρειάζεται ο τόπος μας, αποτέλεσαν τη βάση αυτής της συνεργασίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ο κ. Παπαχαραλάμπους συστρατεύεται με τις δυνάμεις του ΕΛΑΜ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση μιας πολιτικής φωνής που υπηρετεί το έθνος και την κοινωνία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η δήλωσή του κ. Παπαχαραλάμπους

Είμαι σήμερα εδώ. Παρών. Με όλο μου το είναι. Mε καθαρή καρδιά, και γαλανή ψυχή. Mε πυξίδα μου την πατρίδα μας. Ξέρω ότι κάποιοι θα προτιμούσαν να παραμείνω σιωπηλός.

Όμως, με βαθιά πίστη σε αξίες που δεν ξεπουλιούνται, αποδέχομαι την πρόταση του ΕΛΑΜ για να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Λευκωσία για τις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές. Γιατί υπάρχουν ακόμα φωνές που δεν σιωπούν και στάσεις ζωής που δεν λυγίζουν.

Γιατί είμαι ο Ανδρέας που ξέρετε, με καθαρή πορεία, καθαρό λόγο και καθαρή συνείδηση. Γιατί ήρθε η ώρα να μιλήσει η αλήθεια και να πάρουν θέση οι συνειδήσεις. Παρών. Για την Κύπρο μας, που της χρωστάμε τα πάντα.

Βιογραφικό

Ο Ανδρέας Β. Παπαχαραλάμπους γεννήθηκε στον Στρόβολο στις 20 Μαΐου 1975. Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Το 1994 κατετάγη στην Εθνική Φρουρά όπου υπηρέτησε ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Reading του Ηνωμένου Βασιλείου. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (London School of Economics and Political Science) στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Διετέλεσε Πρόεδρος των Κυπρίων Φοιτητών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με την επιστροφή του στην Κύπρο εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση Victuar. Κατά την περίοδο 2002-2016 υπηρέτησε την πόλη του συμμετέχοντας στα κοινά από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Στροβόλου, ενώ, από το 2014, κατείχε τη θέση του Αντιδημάρχου. Στις Δημοτικές εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου 2016 εξελέγη Δήμαρχος και ανέλαβε καθήκοντα από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιουνίου του 2024.

Σήμερα εργάζεται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Είναι παντρεμένος με την Μικαέλα Μέσσιου και έχουν δύο παιδιά, τον Bίκτωρα και την Βαλέρια.