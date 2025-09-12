Αλλαγές επιφέρει στους περί εκλογής βουλευτών και ευρωβουλευτών νόμους το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να καλύψει το κενό που παρατηρείται με τους ανεξάρτητους βουλευτές. Όπως φάνηκε στο παρελθόν, όταν ένας ανεξάρτητος βουλευτής παραιτείτο ή η θέση του χήρευε, έπρεπε να γίνει αναπληρωματική εκλογή.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με δέσμη τεσσάρων νομοσχεδίων, τροποποιεί τις σχετικές νομοθεσίες που αναφέρονται στον περί εκλογής μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων νόμο και στον περί εκλογής μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νόμου, ώστε να ρυθμιστεί το θέμα της κενωθείσας έδρας ανεξάρτητου βουλευτή ή ευρωβουλευτή.

Σκοπός της προτεινόμενης νομοθεσίας, όπως αναφέρεται, είναι η ρύθμιση του θέματος πλήρωσης μη καταληφθείσας ή αποποιηθείσας ή κενωθείσας βουλευτικής έδρας ή έδρας μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσώπου το οποίο κατήλθε στις εκλογές ως ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος, ώστε να μην απαιτείται η διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2025», σε περίπτωση που κενούται έδρα ανεξάρτητου βουλευτή, αυτή πληρούται με ανακήρυξη από τον Έφορο ως βουλευτή του εν ζωή, κατά το χρόνο της ανακήρυξης, υποψηφίου τoυ συvδυασμoύ της ίδιας εκλoγικής περιφέρειας τoυ κόμματoς ή τoυ συvασπισμoύ κoμμάτωv που παρουσιάζει το μεγαλύτερο μετά τη δεύτερη κατανομή εδρών, αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Σημειώνεται ότι, με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου, στη δεύτερη κατανομή εδρών δεν δικαιούνται συμμετοχής οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων, ούτε οι μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2025», σε περίπτωση μη καταληφθείσας ή αποποιηθείσας ή κενωθείσας έδρας μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο εξελέγη ως ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος, η έδρα πληρούται με ανακήρυξη από τον Γενικό Έφορο Εκλογών ως μέλους του εν ζωή, κατά το χρόνο της ανακήρυξης, ανεξάρτητου υποψηφίου ή υποψηφίου τoυ συvδυασμoύ κόμματoς ή συνδυασμού συvασπισμoύ κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων που παρουσιάζει το μεγαλύτερο μετά τη δεύτερη κατανομή εδρών, αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Σημειώνεται ότι, με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου, δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη κατανομή εδρών έχουν τόσο οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, όσο και οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων.

Τα νομοσχέδια έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι οι δύο αυτές εκλογικές αναμετρήσεις διεξάγονται ταυτόχρονα.