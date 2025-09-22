Στις 9 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΕΔΕΚ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Αναστασίου, χαρακτηρίζοντάς την ως την αφετηρία «μιας μεγάλης προσπάθειας ανασυγκρότησης» με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές του 2026.

«Κύριο μέλημά μου, όταν ανέλαβα την προεδρία της ΕΔΕΚ, ήταν να τερματίσω την εσωστρέφεια, τον πιο επικίνδυνο εχθρό του κόμματός μας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, πραγματοποίησα εκατοντάδες επαφές με συναγωνιστές και συναγωνίστριες, που αποστασιοποιήθηκαν από το κόμμα για κάποιο λόγο», σημείωσε ο κ. Αναστασίου. «Απηύθυνα κάλεσμα ενότητας σε όλες και όλους. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά», συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ ανέφερε ότι αποφάσισε, «για λόγους ενότητας, να αποσυρθούν οι αγωγές απαίτησης αποζημιώσεων κατά συναγωνιστών που ενεπλάκησαν σε δικαστικές μάχες με το κόμμα τη θλιβερή περίοδο της εσωστρέφειας».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι έγινε πλήρης επικαιροποίηση του Μητρώου Μελών στη βάση του μητρώου του 2017 και προσθήκη των νέων μελών από το 2017 μέχρι το 2025, στη βάση απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ.

Την ίδια ώρα, κάλεσε όλα τα μέλη, τα οποία για οποιονδήποτε λόγο αποστασιοποιήθηκαν ή διαγράφηκαν από το κόμμα ή ζήτησαν να διαγραφούν, σε πλήρη συστράτευση.

«Σήμερα τερματίζεται η εσωστρέφεια. Σήμερα σαλπίζω προσκλητήριο ενότητας», πρόσθεσε.

Ανακοινώνοντας την πραγματοποίηση Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της ΕΔΕΚ, για την 9η Νοεμβρίου, ο Νίκος Αναστασίου είπε ότι «η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη θα αποτελέσει την έναρξη της μεγάλης προσπάθειας για ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ, με στόχο ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές του 2026».

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ κάλεσε όλους να συμμετέχουν στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, σημειώνοντας ότι «η συμμετοχή τους και μόνο θα σημαίνει ότι ασπάζονται τις αρχές, τις αξίες και τις θέσεις του κόμματος και συντάσσονται με την ηγεσία και τον κόσμο της ΕΔΕΚ στην κρίσιμη μάχη των βουλευτικών εκλογών».

«Η ΕΔΕΚ έχει βαθιές ρίζες, έχει παρόν και έχει και μέλλον», κατέληξε.

ΚΥΠΕ