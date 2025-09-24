Μία η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη για τα «ξένα πανεπιστήμια» σε σχέση με τη στέγαση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, και μία η ανάρτηση του Χαρίδημου Τσούκα για την ιστορία με το… ρουσφέτι που δεν ζήτησε, έφεραν το ΑΛΜΑ και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη στη μέγγενη της κριτικής. Η πολιτική έκθεση του κινήματος και η πίεση οδηγούν σε λάθη και ατοπήματα, τα οποία αξιοποιούν πολιτικοί αντίπαλοι, αφήνοντας εκτεθειμένο τόσο τον ίδιο τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη όσο και τους συνεργάτες του.

Στην όλη εξίσωση προστίθεται και η δυναμική που κατέγραφε ή δείχνει να καταγράφει το ΑΛΜΑ. Ένα δεδομένο που, την ίδια στιγμή, στρέφει τη δημόσια προσοχή σε κάθε ανάρτηση, τοποθέτηση ή δήλωσή του, με αποτέλεσμα τίποτα να μην περνά απαρατήρητο ούτε αναπάντητο.

«Το ρουσφέτι που δεν ζήτησα»

Στον απόηχο της ανάρτησης του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη για το ΕΚΠΑ, ακολούθησε η ανάρτηση του Χαρίδημου Τσούκα, στενού συνεργάτη του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στην οποία αναφερόταν σε μια ιστορία ρουσφετιού. Όπως έγραψε, πριν από ενάμιση χρόνο δέχθηκε δύο τηλεφωνήματα κατά λάθος από δύο βουλευτές. Αν και δεν τους κατονόμαζε, ήταν προφανές σε ποιους αναφερόταν. Στη συνέχεια, οι ίδιοι απάντησαν μέσω τηλεοπτικών παρεμβάσεών τους. Ο ένας ήταν ο Παύλος Μυλωνάς και ο άλλος ο Λίνος Παπαγιάννης, οι οποίοι με παρεμβάσεις τους στην εκπομπή του ΑΝΤ1 έδωσαν διαφορετική διάσταση από αυτήν που παρουσίασε ο Τσούκας.

Οι δύο βουλευτές ανέφεραν ότι το θέμα σχετιζόταν με διορισμούς συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Στην Επιτροπή Παιδείας είχε συζητηθεί ότι τότε, από τις 23 περιπτώσεις διορισμών στην επαρχία Πάφου εκπαιδευτικών από τα Κοκκινοχώρια, οι 19 είχαν υποβάλει ένσταση λόγω προβλημάτων που όφειλε να εξετάσει η Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Η περίπτωση που αφορούσε το τηλεφώνημα σχετιζόταν με μια γυναίκα, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας με το παιδί της και δεν μπορούσε να μετακινείται από τα Κοκκινοχώρια στην Πάφο όπου είχε τοποθετηθεί. Οι κανονισμοί δεν κάλυπταν τέτοιες ιδιαίτερες συνθήκες, γι’ αυτό και το ζήτημα εξετάστηκε υπό ανθρωπιστικό πρίσμα με πρωτοβουλία βουλευτών από όλα τα κόμματα. Η γυναίκα τελικά μετακινήθηκε σε σχολείο στην Πάχνα, περιοχή της ορεινής Λεμεσού. Όπως εξήγησαν οι βουλευτές, δεν υπήρξε προνομιακή μεταχείριση.

Οι ίδιοι σημείωσαν ότι οι κανονισμοί έχουν εν μέρει αλλάξει, με πρόνοιες για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως εγκυμοσύνη ή μικρά παιδιά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κενά που το κράτος πρέπει να εξετάσει. Υπέδειξαν ότι η Βουλή δεν αλλάζει κανονισμούς, αλλά μπορεί να ασκεί πίεση στην εκτελεστική εξουσία, και αυτό έπραξαν. Επισήμαναν ότι η ανάρτηση Τσούκα δεν αντικατοπτρίζει τα πραγματικά γεγονότα. Ο Παύλος Μυλωνάς ανέφερε ότι τηλεφώνησε στον σύζυγο της γυναίκας για να τον ενημερώσει και να τον «ανακουφίσει από τον σταυρό του μαρτυρίου», όπως είπε χαρακτηριστικά. Έγινε αναφορά και σε δεύτερη γυναίκα που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Στην ανάρτησή του, με τίτλο «Το ρουσφέτι που δεν ζήτησα», ο Χαρίδημος Τσούκας περιέγραφε το τηλεφώνημα που έλαβε από δύο βουλευτές, οι οποίοι τον ενημέρωσαν ότι «τακτοποιήθηκε το θέμα της γυναίκας του», και εκείνος απάντησε ότι η σύζυγός του δεν είναι εκπαιδευτικός.

Μετά τις τηλεοπτικές παρεμβάσεις, επανήλθε με νέα ανάρτηση, όπου ανέφερε: «Η υπόθεση του συνεπωνύμου μου, είπαν, ήταν ανθρωπιστικής φύσεως και τηλεφώνησαν για να τον “ανακουφίσουν” με τα καλά νέα της μετάθεσης της συζύγου. Τα κίνητρά τους ήταν “ανθρωπιστικά”. Δεν το αμφισβητώ. Καλόπιστα το αποδέχομαι. Αυτό που έθεσα, όμως, είναι άλλο: γιατί πρέπει να εμπλέκονται βουλευτές σε αμιγώς διοικητικές υποθέσεις; Τα ανθρωπιστικά κίνητρα όφειλαν να τα έχουν οι αρμόδιοι λήπτες αποφάσεων της ΕΕΥ. Οι βουλευτές γιατί να υπεισέρχονται; Κι αν υπεισέρχονται εδώ, δεν θα διεισδύσουν και αλλού;».

Η αντιπαράθεση με Νικόλα

Η υπόθεση έφερε αντίδραση και από τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, καθώς ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είχε αναδημοσιεύσει την ανάρτηση Τσούκα. «Ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης έχει αναδημοσιεύσει ανάρτηση στην οποία αποκαλεί το ΔΗΚΟ ως το “κατ’ εξοχήν κόμμα του ρουσφετιού”. Θα ήταν καλό να μας ξεκαθαρίσει γιατί τότε, για αρκετά χρόνια, ήταν μέλος αυτού του κόμματος που σήμερα καθυβρίζει», έγραψε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση Τσούκα, σχολίασε:

«Αυτή είναι η Κύπρος που μας απογοητεύει. Αυτή θέλουμε να αλλάξουμε. Στο χέρι μας είναι».

Η φωτογραφία Οδυσσέα στο Μετσόβιο

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανάρτησε τη Δευτέρα φωτογραφία έξω από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σχολιάζοντας:

«Έτυχε να βρεθώ σήμερα εδώ στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Θα απαντήσω από εδώ στην πρωτοφανή προσωπική επίθεση που δέχθηκα από το ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ. Δεν θα πάρω μαθήματα ελληνικότητας, ούτε και αγάπης προς τα ελληνικά πανεπιστήμια, από κανέναν. Σπούδασα στο ΕΜΠ και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τα αγαπώ και είμαι περήφανος και για τα δύο. Αυτό δεν με εμποδίζει από το να νοιάζομαι πρώτιστα για τα κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου μας.

Τα παιδιά μου σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε βρετανικά πανεπιστήμια. Είμαι και για αυτά περήφανος. Το ζήτημα ήταν εξ αρχής το Ελένειο, ένα σχολείο-σύμβολο που παραχωρήθηκε χωρίς ουσιαστικό διάλογο. Όλα τα υπόλοιπα είναι θόρυβος που κρύβει την ουσία μέσα στη δημαγωγία και την υποκρισία».

Η τοποθέτηση του Μιχαηλίδη ήρθε ως συνέχεια της συζήτησης που άνοιξε με αφορμή την ανάρτηση του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη.

Η απάντηση Πετρίδη

Στη δημόσια αντιπαράθεση για τα πανεπιστήμια παρενέβη και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών και τέως υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, με δική του ανάρτηση:

«Αγαπητέ Οδυσσέα, το ενδιαφέρον σου για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν τόσο μεγάλο που έθετες προσκόμματα στη μεταστέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής στη Φανερωμένη, προτείνοντας να πάει και αυτή στην Αγλαντζιά. Αδιαφορώντας για τη μεγάλη εικόνα, το ίδιο το μνημείο, για το τι θα σήμαινε για το ιστορικό κέντρο.

Αδιαφορώντας ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του ιστορικού μνημείου, που με τα στατικά του προβλήματα θα συντηρείτο από κρατικά κονδύλια, θα πρωτοστατούσε στην πνευματική και πολιτιστική αναγέννηση του ιστορικού κέντρου. Η Φανερωμένη να ξαναβρεί μέσω του ΠΚ τη χαμένη της αίγλη! Είδες το θέμα μόνο λογιστικά».

Ο κ. Πετρίδης έκλεισε την ανάρτησή του με υστερόγραφο:

«Ως απόφοιτος του English School απολογούμαι για την παρέμβαση».