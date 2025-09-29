Συνέχεια στην αντιπαράθεση που ξέσπασε χθες με το ΕΛΑΜ, δίνει με σημερινή του ανακοίνωση ο Δημοκρατικό Συναγερμός.

Υπενθυμίζεται πως ο «πόλεμος» ξέσπασε μετά τη στήριξη του ΕΛΑΜ στην πρόταση για ερευνητική αποστολή στην Ελλάδα, η οποία θα εξετάσει τι συνέβη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Ο ΔΗΣΥ αντέδρασε εξαπολύοντας πυρά και αναφέροντας πως «όταν η πολιτική εκφυλίζεται, το μόνο που μένει είναι αίσχος και ντροπή!», ενώ το ΕΛΑΜ απάντησε χαρακτηρίζοντας ασόβαρο τον ΔΗΣΥ και κάνοντας λόγο για συγκάλυψη.

Με σημερινή του δήλωση ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΗΣΥ και βουλευτής Ονούφριος Κουλλάς, αναφέρει πως «το ΕΛΑΜ κοροϊδεύει τους πολίτες και προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα».

«Έπρεπε να ντρέπεται που συμμαχεί ακόμη και με την αριστερή τοξική αντιπολίτευση για να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα. Έπρεπε να ντρέπεται που καπηλεύεται τον πόνο ανθρώπων για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Έπρεπε να ντρέπεται που στο βωμό των εντυπώσεων δεν κατανοεί ότι προκαλεί ζημιά στην Ελλάδα και στην Κύπρο», προσθέτει.

«Η μονίμως ανεύθυνη στάση του ΕΛΑΜ στην Κύπρο και στις Βρυξέλλες έχει κόστος», καταλήγει.

ΕΛΑΜ: «Ο ΔΗΣΥ επιλέγει τη συγκάλυψη»

Με τη σειρά του το ΕΛΑΜ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως «το ΕΛΑΜ απαιτεί λογοδοσία, την ώρα που ο ΔΗΣΥ επιλέγει τη συγκάλυψη».

«Αντιλαμβανόμαστε τον πανικό και τη νευρικότητα του ΔΗΣΥ. Όταν η αλήθεια πονά, η επίθεση γίνεται η μόνη άμυνα. Το ΕΛΑΜ δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανέναν γιατί ζήτησε διαφάνεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία για ένα εθνικό έγκλημα, όπως αυτό των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας, που ανάμεσά τους, υπήρχαν και Κύπριοι πολίτες», προσθέτει το κόμμα.

«Ποια ακριβώς είναι η ένσταση του ΔΗΣΥ, ώστε Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου να εξετάσει πτυχές του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών;», διερωτάται το ΕΛΑΜ, ενώ συνεχίζοντας αναφέρει πως «η αντίδραση του προκαλεί αρκετά ερωτηματικά και ενισχύει τις ανησυχίες για οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης. Η διαφάνεια δεν είναι αποσταθεροποίηση. Η έρευνα και η ανάδειξη ευθυνών δεν είναι επίθεση στην Ελλάδα. Είναι υποχρέωση απέναντι στους νεκρούς και στις οικογένειες τους. Όσοι συγχέουν τη λογοδοσία με “τοξικότητα” ή “λαϊκισμό”, απλώς επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται αλλού».

«Η προσπάθεια του ΔΗΣΥ να μας ταυτίσει με την αριστερά είναι φθηνή επικοινωνιακή τακτική. Όσο για το εάν ταυτιζόμαστε με την Αριστερά, είναι το ΕΛΑΜ εκεί και όπου χρειάστηκε, της έφραξε το δρόμο. Εσείς, μέχρι και τα οργανωτικά του κόμματος δώσατε, για να τους χαρίσετε την Προεδρία της Δημοκρατίας», συνεχίζει.

Καταληκτιά, το ΕΛΑΜ σημειώνει πως «αντί ο ΔΗΣΥ να στρέφει τα βέλη του σε αυτούς που απαιτούν την αλήθεια, ας στραφεί προς εκείνους που ευθύνονται για την τραγωδία. Αντί να προστατεύει κομματικούς φίλους, ας προστατεύσει πρώτα την αξιοπρέπεια του».