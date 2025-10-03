Έντονη ήταν η αντίδραση της βουλεύτριας του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη σε σχέση με τη Νομική Γνώμη του ΟΑΣΕ για το νομοσχέδιο που αφορά συγκεντρώσεις και παρελάσεις.

Όπως αναφέρει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, μιλώντας στο ΡΙΚ ο κ. Λετυμπιώτης υποστήριξε ότι το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών του ΟΑΣΕ δεν έχει απαντήσει ακόμα σε σχετικό αίτημα. Ωστόσο, σύμφωνα με την κ. Χαραλαμπίδου, η γνωμάτευση έχει ήδη δημοσιοποιηθεί από τις 17 Σεπτεμβρίου, έπειτα από δημοσιογραφική διάσκεψη που η ίδια παραχώρησε, και έχει κατατεθεί τόσο στον ημερήσιο Τύπο όσο και στο ΚΥΠΕ. Πρόκειται, όπως ανέφερε, για ένα κείμενο 32 σελίδων, «εξαιρετικά λεπτομερές και έντονα επικριτικό».

Η βουλευτής εξέφρασε την ανησυχία της για την «επιπολαιότητα» των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου, σημειώνοντας ότι μια κυβέρνηση οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται τις παρατηρήσεις διεθνών οργανισμών στους οποίους η χώρα συμμετέχει.

Όπως τόνισε, έχει ήδη δώσει οδηγίες ώστε να προωθηθούν αλλαγές στη νομοθεσία, προκειμένου αυτή να συνάδει με τις δημοκρατικές αρχές του ΟΑΣΕ, του οποίου η Κύπρος είναι κράτος-μέλος. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η κυβέρνηση έχει αιτηθεί να αναλάβει την προεδρία του Οργανισμού το 2027, γεγονός που –όπως είπε– καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη σεβασμού των δημοκρατικών αρχών.

Η κ. Χαραλαμπίδου κατέληξε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία, όπως ξεκάθαρα αναφέρει η γνωμάτευση του ΟΑΣΕ, παραβιάζει θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές και ανθρώπινα δικαιώματα, περιορίζοντας τις ελευθερίες των πολιτών που η κυβέρνηση οφείλει να προστατεύει.

Αυτούσια η απάντηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου:

«Τελικά η κυβέρνηση μας, αν κρίνω από τις δηλώσεις και την άγνοια για ουσιώδη ζητήματα, του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη είναι όντως στον αυτόματο πιλότο.

Σε δηλώσεις του σήμερα 3/10/2025 στο ΡΙΚ στο πρόγραμμα «Από Μέρα σε Μέρα» είπε ότι ο ΟΑΣΕ, το γραφείο Δημοκρατικών θεσμών δεν απάντησε ακόμα στο αίτημα μου για Νομική Γνώμη σε σχέση με το νομοσχέδιο για συγκεντρώσεις και παρελάσεις η οποία έχει δημοσιοποιηθεί στον ημερήσιο τύπο και στο ΚΥΠΕ μετά από δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησα στις 17/9/2025.

Είναι τριανταδύο σελίδες και εξαιρετικά λεπτομερής και επικριτική. Πραγματικά μου προκαλεί ανησυχία η επιπολαιότητα των δηλώσεων και μάλιστα όταν αυτές προέρχονται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Έχω ήδη δώσει οδηγίες προκειμένου να γίνουν απαραίτητες αλλαγές στην νομοθεσία για να γίνει συμβατή με τις Δημοκρατικές Αρχές του ΟΑΣΕ του οποίου η Κύπρος είναι κράτος μέλος. Επιπρόσθετα η κυβέρνηση αιτήθηκε να αναλάβει την Προεδρία του ΟΑΣΕ το 2027. Το ελάχιστο που έχει να κάνει είναι να παρακολουθεί και να σέβεται τις Δημοκρατικές Αρχές του οργανισμού του οποίου επιθυμεί την Προεδρία.

Η υφιστάμενη νομοθεσία είναι σαφές από την Νομική Γνώμη ότι παραβιάζει Δημοκρατικές Αρχές , Ανθρώπινα Δικαιώματα και περιορίζει τις ελευθερίες των πολιτών που μια κυβέρνηση οφείλει να υπερασπίζεται και να προστατεύει.»