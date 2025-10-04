Σε σχόλιο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές προέβη η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, τονίζοντας ότι δεν θα περιθωριοποιηθεί για ν «βολέψει τον ποιονδήποτε». Την ίδια ώρα κάνει λόγο για σκόπιμα και στοχευμένα σενάρια γύρω από το πολίτικο της μέλλον και υπογραμμίζει ότι αυτά δεν θα την εμποδίσουν στο να πάρει την οποία απόφαση κρίνει ορθή και μπορεί να στηρίξει. «Πρώτα θα πρέπει να αποφασίσω αν θα κατέλθω στις εκλογές και μετά με ποιο συνδυασμό», αναφέρει η κ. Χαραλαμπίδου.

Αυτούσια η ανάρτηση

Μέχρι σήμερα απέχω πλήρως από τις όποιες δημόσιες συζητήσεις σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου 2026. Το μόνο που έχω πει είναι ότι είμαι πολιτικός που δίνω τις μάχες στην πρώτη γραμμή και δεν θα περιθωριοποιηθώ για να βολέψω οποιονδήποτε.

Απ’ εκεί και πέρα τα σενάρια του καθενός με τα οποία σκόπιμα και στοχευμένα αναπτύσσονται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από άτομα χωρίς γνώση με αφήνουν εντελώς αδιάφορη. Τις οποίες αποφάσεις μου θα τις πάρω όταν είμαι έτοιμη. Να υπενθυμίσω δε ότι σε αυτόν τον τόπο έχουμε υποτυπώδη Δημοκρατία. Και το καταγράφω αυτό ένεκα των Στρεβλώσεων του Συντάγματος σε θέματα απόλυτων εξουσιών.

Δημοκρατία σημαίνει ότι στις εκλογές οι μόνοι που λαμβάνουν αποφάσεις είναι οι πολίτες και η ετυμηγορία τους είναι πάντα σεβαστή. Είναι το μόνο που τους άφησαν. Έχω αποδείξει συνέπεια σε Αρχές ακόμα και αν έπρεπε να διαφωνήσω με το ΑΚΕΛ, είχα πάντα το θάρρος της γνώμης μου, το απέδειξα, συνεπώς αν θέλετε να κάνετε σενάρια , κάντε τα αλλά αυτά δεν θα με εμποδίσουν να πάρω την οποία απόφαση κρίνω ορθή και μπορώ να στηρίξω. Πρώτα θα πρέπει να αποφασίσω αν θα κατέλθω στις εκλογές και μετά με ποιο συνδυασμό.