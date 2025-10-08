Στην στήριξη των ατόμων με αναπηρία και στην ενεργοποίηση του Συνήγορου του Ασθενούς, αναφέρθηκε ο Προέδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά οι αναφορές του:

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «όπως κατ΄επανάληψη έχω αναφέρει, τα θέματα της Υγείας, της Παιδείας, του κράτους πρόνοιας είναι ψηλά στις προτεραιότητες μας, ένας από τους πέντε βασικούς πυλώνες των αποφάσεων που λαμβάνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Και χαίρομαι γιατί σήμερα, σε συνέχεια και της μεγάλης μεταρρύθμισης που έχουμε προχωρήσει, για πρώτη φορά γίνεται μεταρρύθμιση που αφορά τους συμπατριώτες μας με αναπηρία, και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που στον προϋπολογισμό του 2026 και για τα επόμενα δύο χρόνια, έχει διατεθεί ένα κονδύλι που ξεπερνά τα €100 εκατ. Σήμερα, μέσα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης, θα εγκρίνουμε μια άλλη πρόταση που αφορά την προσφορά 8 υπηρεσιών, 4 νέων και τον εκσυγχρονισμό 4 άλλων, όπως για παράδειγμα, σύμβουλοι υποστήριξης, εκπαίδευση προσωπικού, βοηθοί εργασίας και άλλα, που αφορά τα άτομα με αναπηρία και δείχνει στην πράξη την πραγματική μας έγνοια που άπτεται του κράτους πρόνοιας.

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο σήμερα θα ανακοινώσουμε τον Συνήγορο του Ασθενούς, ένα πάγιο, διαχρονικό αίτημα της ΟΣΑΚ, που είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά. Σήμερα προχωρούμε με την ανακοίνωση. Είναι ένα θέμα της Υγείας, του κράτους πρόνοιας, της Παιδείας στους οποίους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και είναι η ισχυρή οικονομία μας που μας επιτρέπει να κάνουμε αυτές τις στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις στα θέματα τη Παιδείας, της Υγείας και του κράτους πρόνοιας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και χαίρομαι ιδιαίτερα, εγκαινιάσαμε την Κυριακή το νέο Κέντρο Υγείας στο Ακάκι που καλύπτει τη δυτική Λευκωσία, έργο πέραν των 5 εκ. ευρώ που αποδεικνύει στην πράξη αυτό που λέμε δημόσια, ότι όπου και αν βρίσκονται οι συμπολίτες μας, στα θέματα της Υγείας και της Παιδείας πρέπει να έχουν τις ίδιες υπηρεσίες.

Ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που, για παράδειγμα, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε το σχολείο στον Κάμπο, με δύο παιδιά, και παρόλο που βάσει των σχετικών κανονισμών δεν γίνεται, εμείς αποφασίσαμε να το διατηρήσουμε διότι στην Υγεία, στην Παιδεία, στο κράτος πρόνοιας ως Κυβέρνηση δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και χαίρομαι που η οικονομική κατάσταση, η υπεύθυνη δημοσιονομική μας πολιτική μάς επιτρέπει να κάνουμε ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις σε αυτούς τους τομείς».