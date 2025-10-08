Τους υποψήφιους που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο του Κινήματος «Σήκου Πάνω» αναζητά ο Χριστόφορος Τορναρίτης.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, «το Κίνημα Σήκου Πάνω δεν ψάχνει επαγγελματίες πολιτικούς. Ψάχνει ανθρώπους με ψυχή, που θέλουν να σταθούν όρθιοι, να πουν την αλήθεια και να χτίσουν μια Κύπρο αντάξια των παιδιών μας».

Αυτούσια ανάρτηση του

Κίνημα: «Σήκου Πάνω»

Άνοιξαν θέσεις εργασίας – Βουλευτών για το έτος 2026:

•Επαρχία Πάφου: 2

•Επαρχία Λεμεσού: 3

•Επαρχία Λάρνακας: 1

•Επαρχία Αμμοχώστου: 3

•Επαρχία Λευκωσίας: 4

Απαραίτητα προσόντα:

1.Τιμιότητα.

2.Σεβασμός προς τον εαυτό σου και προς τους άλλους.

3.Ευγνωμοσύνη (όχι αχαριστία).

4.Επιτυχία μέσα από τις πράξεις σου, σε ό,τι κι αν κάνεις στη ζωή σου.

5.Αγάπη για την πατρίδα και τους ανθρώπους — πάνω απ’ όλα.

6.Ακεραιότητα χαρακτήρα — να λες την αλήθεια, ακόμη κι όταν πονά.

7.Διάθεση προσφοράς — να θέλεις πραγματικά να υπηρετήσεις, όχι να εξυπηρετηθείς.

8.Δύναμη ψυχής — ικανότητα να στέκεσαι όρθιος μέσα στις δυσκολίες.

9.Ταπεινότητα — γιατί μόνο όποιος δεν ψάχνει τη δόξα, αξίζει να την έχει.

10.Όραμα για έναν καλύτερο τόπο — να βλέπεις πέρα από το προσωπικό συμφέρον.

Αν πληροίς τα πιο πάνω προσόντα, επικοινώνησε μαζί μου στο christoforost@cytanet.com.cy,

αποστέλλοντας το βιογραφικό σου (CV) και εξηγώντας:

•Γιατί επιζητάς τη θέση αυτή, και

•Τι μπορείς να προσφέρεις στην πατρίδα και στους ανθρώπους της.

