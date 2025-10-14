

Σε «δικαστική» προσφυγή για την ακύρωση της απόφασης παραχώρησης «υπηκοότητας» στον Φαντίλ Σάνβερντι, στέλεχος με στενούς δεσμούς με του τουρκικού κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), προχώρησε ο «ανεξάρτητος υποψήφιος πρόεδρος», Μεχμέτ Χασγκιουλέρ. Η εξέλιξη έρχεται λίγο πριν τις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου, με τον κ. Σάνβερντι να φέρεται έτοιμος να ψηφίσει υπέρ του Ερσίν Τατάρ.

Σύμφωνα με την διαδικτυακή ενημερωτική ιστοσελίδα «Özgür Gazete», ο Φαντίλ Σάνβερντι, ένα πρόσωπο που εμφανίστηκε πρόσφατα στην πολιτική σκηνή των κατεχομένων και συνδέεται με το ΑΚΡ, έλαβε «υπηκοότητα» τον περασμένο μήνα με απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου». Η εφημερίδα τον περιγράφει ως μέλος της «ομάδας παρέμβασης (στις ‘εκλογές’ του ΑΚΡ» και αναφέρει ότι η «πολιτογράφησή» του έγινε εσπευσμένα, μόλις δύο μήνες πριν από τις «εκλογές», με τη δικαιολογία της «7ετούς άδειας εργασίας».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο κ. Σάνβερντι, ο οποίος κατέχει και τον τίτλο του «περιφερειακού προέδρου» της αυτοαποκαλούμενης «ένωσης διεθνών δημοκρατών (UID)», μιας οργάνωσης προσκείμενης στο ΑΚΡ – δραστηριοποιείται ενεργά στην «προεκλογική εκστρατεία» και προτίθεται να ψηφίσει υπέρ του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, στις επερχόμενες «κάλπες» της 19ης Οκτωβρίου.

Αντιδρώντας σε αυτή την εξέλιξη, ο «ανεξάρτητος υποψήφιος», καθηγητής Μεχμέτ Χασγκιουλέρ, προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση της σχετικής απόφασης του «υπουργικού συμβουλίου». Ο κ. Χασγκιουλέρ κατέθεσε επίσης αίτημα για έκδοση προσωρινού «διατάγματος» και απαίτησε την άμεση διαγραφή του ονόματος του κ. Σάνβερντι από τους «εκλογικούς» καταλόγους, ώστε να μην του επιτραπεί να ψηφίσει.

ΚΥΠΕ