Από την αρχαία Αθήνα και το σύστημα άμεσης Δημοκρατίας, με το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου κάθε ελεύθερου πολίτη, έως την εφαρμογή της άμεσης Δημοκρατίας που προτείνει ο Φειδίας Παναγιώτου. Από μια οπτική ματιά, η τεχνολογία επιστρατεύεται για την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για κάθε κέντρο εξουσίας, είτε αφορά τα κόμματα είτε την Εκτελεστική Εξουσία.

Η συζήτηση, βέβαια, δεν εξαντλείται σε λίγες γραμμές και το όλο θέμα έχει πολλές οπτικές μέσα από τις οποίες μπορεί να το δει κάποιος και διάφορες πτυχές μέσα από τις οποίες μπορεί να φιλτραριστεί. Η όλη δράση, εξάλλου, του Φειδία Παναγιώτου στην Ευρωβουλή δεν έχει ακόμα πείσει πως έχει προσθέσει οτιδήποτε επί της ουσίας της πολιτικής, πέραν από τις αναμφισβήτητες επικοινωνιακές τεχνικές προσέλκυσης του ενδιαφέροντος του κοινού, μέσω της επιστράτευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το δεδομένο, βέβαια, είναι πως το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο δέχεται πανταχόθεν πιέσεις και η ανακοίνωση ίδρυσης πολιτικού κόμματος από τον Φειδία Παναγιώτου, το οποίο θα κατέλθει στις βουλευτικές εκλογές, αποτελεί ένα ακόμη δεδομένο στην εξίσωση. Ο Φειδίας Παναγιώτου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται να διατηρεί τη δυναμική που κατέγραψε στις ευρωεκλογές και ανέτρεψε το αποτέλεσμα. Η δημοτικότητά του κατρακυλά, αλλά, παρ’ όλα αυτά, φαίνεται να διατηρεί ένα κοινό το οποίο μπορεί να έχει τη δυναμική να τον ωθήσει, ως κόμμα, να εισέλθει στη νέα Βουλή.

Πιθανότατα, εάν περνούσε και η ψήφος στα 17 από τις βουλευτικές εκλογές, να ήταν ένα ακόμη στοιχείο που θα λειτουργούσε υπέρ του, λόγω της απήχησης που έχει στις νεαρές ηλικίες

Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, σε συνδυασμό με τα νέα κόμματα που δημιουργούνται και επιδιώκουν να κάνουν δυναμική είσοδο στη Βουλή, θα δημιουργήσουν πιθανότατα νέες ισορροπίες εντός του σώματος, που μπορεί να μπλοκάρουν ακόμη και την εύρυθμη λειτουργία του κράτους.

Ο Φειδίας Παναγιώτου βρίσκεται σε αναζήτηση υποψηφίων. Ο ευρωβουλευτής μίλησε στο κρατικό κανάλι για το κόμμα που ανακοίνωσε την Πέμπτη, την «Άμεση Δημοκρατία», καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας του μέσα από σχετική εφαρμογή. «Έτσι θα ξέρουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες του κόσμου. Είναι το Κυπριακό, είναι το στεγαστικό, είναι η οικονομία; Έτσι θα γνωρίζουμε τις προτεραιότητες των πολιτών και θα μπορούμε να προτείνουμε λύσεις», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι χρήστες, για να μπορούν να ψηφίσουν στην εφαρμογή, πρέπει πρώτα να είναι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι. «Κανένας δεν θα μπορεί να μπει αν δεν είναι ψηφοφόρος στην Κύπρο», σημείωσε.

