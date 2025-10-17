Σε αναζήτηση υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές βρίσκεται ο Φειδίας Παναγίωτου.

Ο ευρωβουλευτής μίλησε στο κρατικό κανάλι για το κόμμα που ανακοίνωσε χθες, την «Άμεση Δημοκρατία», καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας του μέσα από σχετική εφαρμογή. «Έτσι θα ξέρουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες του κόσμου. Είναι το Κυπριακό, είναι το στεγαστικό, είναι η οικονομία; Έτσι θα γνωρίζουμε τις προτεραιότητες των πολιτών και θα μπορούμε να προτείνουμε λύσεις», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι χρήστες, για να μπορούν να ψηφίσουν στην εφαρμογή, πρέπει πρώτα να είναι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι. «Κανένας δεν θα μπορεί να μπει αν δεν είναι ψηφοφόρος στην Κύπρο», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι προς το παρόν επικεντρώνεται στις εκλογές, ώστε να εντοπίσει υποψήφιους βουλευτές. «Όσοι ενδιαφέρεστε να είστε υποψήφιοι βουλευτές μπορείτε να κάνετε αίτηση», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα το ζήτημα της νομιμοποίησης της κάνναβης. «Θα βάλουμε μια ψηφοφορία και θα μας πει ο κόσμος τι πιστεύει», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι μέσα από τις ψηφοφορίες θα σχηματιστεί η πολιτική του κόμματος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν μπορείς να ρωτήσεις τον κόσμο για όλα τα ζητήματα».

Απαντώντας σε ερώτηση για τον διπλό ρόλο του, ως ευρωβουλευτή και επικεφαλής του κόμματος, δήλωσε: «Δεν θα είμαι ένας συνηθισμένος κομματάρχης που θα παίρνει τις αποφάσεις. Ο ρόλος μου είναι να προβάλλω την ιδέα και να τη διαφημίσω. Θα αφήσω πολλούς να θέσουν υποψηφιότητα και θα γίνουν εκλογές μέσα από την εφαρμογή». Τόνισε επίσης, ότι σταδιακά τα μέλη θα ψηφίσουν μέσα από το app και για την ηγεσία του κόμματος.

Ο ευρωβουλευτής επεσήμανε ότι πρωταρχικός του στόχος είναι να εντοπιστούν ικανά άτομα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο. «Ο κόσμος θα κρίνει ποιοι αξίζουν. Από χθες κάνω τηλεφωνήματα σε κάποιους ανθρώπους που θεωρώ ότι είναι καλοί και τους ρωτώ αν θέλουν να κατέλθουν μαζί μας ως υποψήφιοι», ανέφερε.

Τέλος, σχολίασε και την απόφασή του να φορέσει κόκκινη μύτη κατά την παρουσίαση του κόμματός του. «Πρέπει να είσαι επικοινωνιακός και να τραβάς την προσοχή του κόσμου. Δεν με πειράζει που με χαρακτηρίζουν πολιτικό κλόουν. Το έκανα γιατί τόσα χρόνια μάς περιπαίζουν οι πολιτικοί. Τώρα ήρθε η ώρα να σχολιάσουν και να πουν: γιατί να μην ψηφίσουμε έναν κλόουν;»