Την υποψηφιότητα του Μάριου Πελεκάνου, για τις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λευκωσίας, ανακοίνωσε το ΕΛΑΜ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ο κ. Πελεκάνος, μέσα από τον ρόλο του, έχει αναδείξει σταθερά τις θέσεις και τις αρχές του ΕΛΑΜ, με υπευθυνότητα και πολιτική συνέπεια, κατέρχεται στις εκλογές για να υπερασπιστεί τις αξίες του ΕΛΑΜ, της Πατρίδας και της κοινωνίας μας, βάζοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα των πολιτών και προτείνοντας ρεαλιστικές λύσεις για τα ζητήματα που τους απασχολούν».

Βιογραφικό

Ο Μάριος Πελεκάνος γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1979 και μεγάλωσε στις γειτονιές του Αγίου Βασιλείου Στροβόλου, ενώ σήμερα είναι κάτοικος Λατσιών.

Είναι μέλος της πολύτεκνης οικογένειας του μακαριστού Παναγιώτη Πελεκάνου και της Δέσποινας Καραντώνη-Πελεκάνου οι οποίοι κατάγονται αμφότεροι από το χωριό Μένοικο της επαρχίας Λευκωσίας.

Έχει 3 αδέρφια, τον δίδυμο αδελφό Χρίστο, τον Γιώργο και τον Κύπρο. Είναι νυμφευμένος με την Αννίτα Παπουή από την Αθηαίνου. Έχει τρία παιδιά, τον Παναγιώτη, τη Μαρίλια και τον Κωνσταντίνο.

Ακαδημαϊκά / Καριέρα

Φοίτησε στην Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας (Γυμνάσιο) και αποφοίτησε από το Pascal English School (Λύκειο).

Αφού ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία το 1999, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα για μερικούς μήνες μέχρι την πρόσληψη του στην Τράπεζα Κύπρου.

Η εργοδότηση στην Τράπεζα Κύπρου αποτελεί σταθμό στην καριέρα του αφού του έδωσε την απαραίτητη οικονομική ευχέρεια για να μπορέσει, ως άτομο που διψούσε για μάθηση, να σπουδάσει εξ ’αποστάσεως στο University of Manchesterαπό το οποίο αποφοίτησε με πτυχίο BSc in Financial Services(BSc in Banking & Finance). Έκτοτε κατέχει τον τίτλο τουAssociate of the London Institute of Banking and Finance.

Κατέχει επίσης τον τίτλο του Certified Professional Manager από το Institute of Certified Professional Managers τωνΗνωμένων Πολιτειών.

Το 2007, μετά από πρόταση που είχε δεχτεί, μεταπήδησε στην Τράπεζα Πειραιώς. Το 2012 μετά από απόφαση του Ομίλου Πειραιώς ανάλαβε θέση ως ανώτατο στέλεχος της θυγατρικής Τράπεζας του στα Τίρανα. Τα 3 χρόνια που έζησε στην Αλβανία γίνονται για τον ίδιο σημείο αναφοράς, αφού εκεί καταξιώθηκε ως τραπεζικό στέλεχος.

Το 2015 επιλέγει να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του και να επαναπατριστεί. Αφήνει πίσω του τον τραπεζικό τομέα και δημιουργεί τη δική του επιχείρηση της οποίας ηγείται και σήμερα, ως Σύμβουλος Αφερεγγυότητας/Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος.

Από το 2017 μέχρι και το 2023, κατείχε, κατά καιρούς, διάφορες διευθυντικές θέσεις σε επενδυτικά ταμεία με έδρα την Κύπρο.

Σήμερα κατέχει επίσης τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος το οποίο αδειοδοτήθηκε και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Πολιτική Πορεία

– Εξελέγει και διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου με τον ΔΗΣΥ, από το 2017 μέχρι το 2019.

– Το Νοέμβριο του 2017 εκλέγεται Πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων του ΔΗ.ΣΥ., θέση από την οποία αποχωρεί τον Ιούλιο του 2021 με το διορισμό του στη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

– Τον Ιανουάριο του 2019, αφήνει τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Στροβόλου, εφόσον είχε αποδεχθεί το διορισμό του από το Υπουργικό Συμβούλιο στη θέση του Προέδρου του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης.

Μεγάλη επιτυχία της προεδρίας του, μεταξύ άλλων, θεωρείται η δρομολόγηση του ανοίγματος της αγοράς του προσιτού ενοικίου.

Συμμετείχε επίσης ως εκπρόσωπος του ΚΟΑΓ στον οργανισμό Housing Europe.

– Τον Ιούλιο του 2021 διορίζεται από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, πόστο το οποίο διατηρεί μέχρι και τη λήξη της θητείας της Κυβέρνησης.

– Τον Μάιο του 2023 εκλέγεται στη θέση του Α Αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ. Παραιτήθηκε από τη θέση του στις 12 Φεβρουαρίου 2024.

– Στις 22/03/2024 εγγράφεται ως μέλος του ΕΛΑΜ και τον Ιούνιο του ίδιου έτους κατέρχεται ως υποψήφιος στις Ευρωεκλογές στο ψηφοδέλτιο της παράταξης.

– Το Ιούνιο του 2024 αναλαμβάνει αφιλοκερδώς καθήκοντα ως Επικεφαλής Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του ΕΛΑΜ, θέση που διατηρεί και σήμερα.

Επαγγελματικές και άλλες ιδιότητες

– Αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας

– Αδειοδοτημένος Λειτουργός Συμμόρφωσης (AML – Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)

– Πιστοποιημένο Πρόσωπο (Advanced – Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)

– Εγκεκριμένος Διαμεσολαβητής (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Χρηματοοικονομικός Επίτροπος)

– Associate of The London Institute of Banking & Finance

– Certified Professional Manager – Institute of Certified Professional Managers U.S.A.

– Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της MDP Finance ConnectLtd

– Chairman of the BoD of eCREDO (Αδειοδοτημένο Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου)