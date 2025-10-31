Έντονη φημολογία αναπτύσσεται στα κατεχόμενα για επιστροφή του Οζντίλ Ναμί στην θέση του διαπραγματευτή της Τουρκοκυπριακής πλευράς, μετά την επικράτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν στις παράνομες «προεδρικές εκλογές».

Ο Ναμί φιλοξενήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή της Kibris Postasi στα κατεχόμενα, όπου ρωτήθηκε γι αυτό το σενάριο, και στην ουσία έδωσε το «πράσινο φως» στον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη -αν το επιθυμεί- να τον διορίσει ξανά στη θέση.

Πιο συγκεκριμένα ο Ναμί επισήμανε πως δεν έχει ακόμα συζητήσει το θέμα με τον Ερχιουρμάν, ωστόσο σημείωσε ότι αν του ζητηθεί να αναλάβει ένα καθήκον, δεν θα ήταν σωστό να το αποφύγει. Τόνισε επίσης ότι «το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας είναι λάθος» και υπενθύμισε ότι διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στη διπλωματία. Εξέφρασε την ετοιμότητά του να αναλάβει τη θέση, εφόσον του ζητηθεί, προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση του οράματος του Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ο Οζντίλ Ναμί ήταν ο διαπραγματευτής της τουρκοκυπριακής πλευράς κατά τη διάρκεια της τελευταίας σημαντικής προσπάθειας για λύση του Κυπριακού, η οποία κατέληξε το 2017 στο Κραν Μοντανά.