Αυστηρή κριτική για τα όσα εκτυλίχθηκαν στην τελευταία Ολομέλεια της Βουλής, εξαπέλυσε ο βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους προς την Αννίτα Δημητρίου. «Ως Πρόεδρος της Βουλής πιάνεται αδιάβαστη κι άσχετη και η πολλοστή φορά», επισημαίνει μεταξύ άλλων και ζητά όπως εγγραφεί θέμα προς συζήτηση για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βουλής. Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους υπογραμμίζει, ακόμη πως η κ. Δημητρίου έκλεισε τη φωνή «όσων με εξέλεξαν ως βουλευτή τους» και διερωτήθηκε τι άλλο ακολουθεί μετά το πρόσταγμα “κλείστε του το μικρόφωνο”, μήπως το “συλλάβετε τον”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του:

Η διαδικασία συζητήσεως στην Ολομέλεια της Βουλής οιουδήποτε θέματος είναι συγκεκριμένη, σαφής και αυτή καθορίζεται ρητά από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βουλής.

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 73 του Συντάγματος και με τα άρθρα 30 και 34 του Κανονισμού Λειτουργίας η Πρόεδρος της Βουλής:

Πρώτον, ΔΕΝ έχει καμία εξουσία και κανέναν δικαίωμα να διακόψει μονομερώς οιαδήποτε συζήτηση για οιοδήποτε νομοθέτημα ή ζήτημα επειδή της έδοξε ότι η συζήτηση εξαντλήθηκε ή ολοκληρώθηκε. Η απόφαση για να διακοπεί η συζήτηση ενός θέματος πρέπει να ληφθεί από την Ολομέλεια και μάλιστα να ψηφιστεί με την ισχυρή πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων βουλευτών. Ουαί και αλίμονο εάν η Πρόεδρος της Βουλής είχε την εξουσία όποτε της δόξει να διακόπτει συζητήσεις στην Ολομέλεια.

Δεύτερον, κάθε βουλευτής κέκτηται του συνταγματικού και ιερού δικαιώματος σε οιαδήποτε συζήτηση στην Ολομέλεια, σε οιονδήποτε στάδιο της και για οιονδήποτε νομοθέτημα ή ζήτημα να εγείρει θέμα επί της διαδικασίας ή επί του Κανονισμού Λειτουργίας και η Πρόεδρος είναι υποχρεωμένη να σταματήσει αμέσως τη συζήτηση, να δώσει τον λόγο στον βουλευτή και ο βουλευτής να αναπτύξει τα επιχειρήματά του για δεκαπέντε λεπτά της ώρας.

Τι πραγματικά έγινε την περασμένη Πέμπτη στην Ολομέλεια; Η κυρία Αννίτα Δημητρίου είπε ότι θα διακόψει τη συζήτηση επειδήαυτή ολοκληρώθηκε, της είπα ότι κάτι τέτοιο δεν δικαιούται και ανταπάντησε ότι λέω εξυπνάδες.

Και όταν ζήτησα τον λόγο επί της διαδικασίας και του Κανονισμού Λειτουργίας διέταξε να μου κλείσουν το μικρόφωνο χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι την ίδια ώρα έκλεινε και την φωνή όσων με εξέλεξαν ως βουλευτή τους.

Πραγματικά είναι πρωτάκουστο, πρωτόγνωρο, πολιτικά αξιοθρήνητο και κοινοβουλευτικά και κατάπτυστο να ζητά τον λόγο βουλευτής επίτης διαδικασίας ή επί του Κανονισμού Λειτουργίας τής Βουλής και ηΠρόεδρος τής Βουλής καθ’ υπέρβαση και κατάχρηση εξουσίας αυθαίρετα, ανάρμοστα κι ετσιθελικά να στερεί από τον βουλευτή τοδικαίωμα λόγου και αλαλάζουσα να φωνάζει και να διατάζει «κλείστετου το μικρόφωνο».

Είναι η πολλοστή φορά που η κυρία Αννίτα Δημητρίου ως Πρόεδρος της Βουλής πιάνεται αδιάβαστη κι άσχετη και η πολλοστή φορά που χωρίς καμιά συστολή εκδηλώνει εντός της Ολομέλειας την απύθμενη αντιπάθεια της προς το πρόσωπό μου, προσβάλλοντας το κύρος του Κοινοβουλίου και του κοινοβουλευτισμού.

Η κυρία Αννίτα Δημητρίου όφειλε να στέκεται υπεράνω κομμάτων και προσωπικών πεποιθήσεων και περιστάσεων ως ανεξάρτητος πολιτειακός θεσμικός παράγοντας και θεματοφύλακας του Συντάγματος και του Κανονισμού Λειτουργίας της Βουλής και όχι να παραβιάζει ασύστολα το πρώτο και να κατακρεουργεί τον δεύτερον.

Και το ερώτημα είναι μετά από το «κλείστε του το μικρόφωνο» τι άραγε άλλο θα ακολουθήσει στον ναό της δημοκρατίας; Μήπως το «συλλάβετε τον;» Και μετά τι άλλο;

Τέλος και καθηκόντως προτείνω την εγγραφή και συζήτηση στο κεφάλαιο Δ΄του θέματος «Οι συνταγματικές διατάξεις που αφορούν τη Βουλή, ο Κανονισμός Λειτουργίας της και η εφαρμογή τους στην πράξη».