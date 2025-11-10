Την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει η συνάντηση του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Άγκυρα ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, θα πραγματοποιήσει, στις 13 Νοεμβρίου, επίσκεψη στην Τουρκία, την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την «εκλογή» του, όπως αναφέρεται, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Προέδρου της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ανάρτηση του επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης «θα αξιολογηθούν οι τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν το Κυπριακό» και «οι σχέσεις Τουρκίας – τδβκ θα εξεταστούν σε όλες τους τις διαστάσεις».

ΚΥΠΕ